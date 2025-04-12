Пульмолор® (Pulmolor®)
Пульмолор инструкция по применению
Состав
Амброксола гидрохлорид - 60 мг
Лоратадин - 5 мг
Фармакологические свойства
ПульмоЛОР оказывает выраженное отхаркивающее действие, смягчает и успокаивает сухой кашель, облегчает дыхание, нормализует секрецию бронхиальной слизи, улучшает отхождение мокроты, уменьшает воспаление дыхательных путей. Оказывает противоэкссудативное действие, уменьшает спазм гладких мышц бронхов и отек тканей, в том числе слизистых оболочек носа, горла, гайморовых пазух и дыхательных путей, снижает проницаемость капилляров, уменьшает заложенность носа, слезотечение, чихание, зуд неба и носа, гиперемию глаз.
Амброксола гидрохлорид — секретолитическое и секретомоторное средство. Обладает выраженным отхаркивающим и незначительным противокашлевым эффектом. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивает количество слизистого секрета и таким образом нормализует соотношение серозного и слизистого компонентов. Это способствует нормализации реологических показателей мокроты, снижению ее вязкости и адгезивных свойств. Непосредственно стимулирует подвижную активность мерцательного эпителия бронхов, предупреждает его слипание и улучшает мукоцилиарную эвакуацию мокроты. Амброксол повышает содержание сурфактанта в легких, а также предупреждает его деструкцию в пневмоцитах. Как муколитическое средство и как экспекторант амброксол улучшает функцию внешнего дыхания. Препарат снижает гиперреактивность мышц бронхов при БА. Амброксол проявляет противовоспалительный эффект, антиоксидантные свойства, стимулирует местный иммунитет и возобновление естественного слоя сурфактанта. При приеме амброксола значительно уменьшаются жалобы пациентов на кашель и мокроту согласно интенсивности лечения. Амброксола гидрохлорид повышает концентрацию антибиотиков в легких и таким образом улучшает течение заболеваний дыхательных путей при бактериальных инфекциях легких.
Лоратадин — селективный блокатор периферических H1-гистаминовых рецепторов пролонгированного действия. Не оказывает центрального седативного действия. Обладает противоаллергическими свойствами, ослабляет спазм гладкой мускулатуры бронхов, уменьшает чувствительность бронхов к гистамину, устраняет сухой кашель аллергической этиологии, снижает проницаемость капилляров, уменьшает отек тканей, ринорею, слезотечение, чиханье, зуд неба и носа, покраснение глаз. Предотвращает развитие и облегчает течение аллергических реакций. Его действие осуществляется путем конкурентного блокирования Н1-гистаминовых рецепторов на эффекторных клетках за счет угнетения потока кальция в клетки, угнетения высвобождения гистамина (мембраностабилизирующая функция), угнетения хемотаксиса эозинофилов и накопления их в слизистой оболочке. Антигистаминный эффект лоратадина проявляется через 1–3 ч после приема, достигает максимума через 8–12 ч и продолжается 24 ч. После 28 дней примениния лоратадина привыкания не наблюдается.
Показания Пульмолор
симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний дыхательных путей со спастическим и аллергическим компонентом, связанных с нарушением бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи. Назначают при остром и хроническом бронхите, ХОБЛ, пневмонии, при состояниях, которые сопровождаются гиперреактивностью бронхов.
В ЛОР-практике с целью разрежения секрета и уменьшения отека назначают при рините, в том числе аллергическом, в комплексном лечении синуситов и отитов.
Применение Пульмолор
таблетки. Применяют у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки.
Таблетки следует принимать после еды и запивать водой. Продолжительность лечения — до 14 дней.
Порошок для приготовления суспензии. Детям в возрасте 6–12 лет: по 2,5 мл
2–3 раза в сутки.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: по 5 мл 2 раза в сутки.
Приготовление суспензии. Для приготовления суспензии в бутылку добавляют кипяченую охлажденную воду до метки, затем взбалтывают. Принимают после еды. Перед каждым применением необходимо взбалтывать.
Продолжительность лечения — до 14 дней. Следует проконсультироваться с врачом, если через 14 дней симптомы не исчезают и/или усиливаются.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
обычно препарат хорошо переносится.
Со стороны кожи: алопеция.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, крапивницу, зуд, анафилактические реакции (включая анафилактический шок), ангионевротический отек, одышку (как симптом реакции гиперчувствительности), эритему; тяжелые поражения кожи: синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Поскольку таблетки содержат метилпарабен и пропилпарабен, возможно развитие аллергических реакций (вероятно замедленных) и бронхоспазма.
Из-за содержания натрия метабисульфита в порошке для оральной суспензии — развитие реакций гиперчувствительности и бронхоспазма.
Со стороны нервной системы: дисгевзия (расстройство вкуса), головокружение, судороги, головная боль, нервозность, усталость, сонливость, бессонница.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, снижение чувствительности в ротовой полости, рвота, диарея, диспепсия, боль в животе, сухость во рту и горле, запор, слюнотечение, гастрит.
Со стороны дыхательной системы: ринорея.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, пальпитация.
Со стороны мочевыделительной системы: дизурия.
Общие нарушения: лихорадка, реакции со стороны слизистых оболочек, усиление аппетита.
Особые указания
перед проведением кожных проб на реактивность следует прекратить прием препарата за 48 ч.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы и галактозы не следует принимать этот препарат.
Всего несколько сообщений получено о тяжелых поражениях кожи: синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), связанные с применением отхаркивающих средств, таких как амброксола гидрохлорид. По большей части их можно было объяснить тяжестью течения основного заболевания у пациентов и одновременным применением другого препарата. Также на начальной стадии синдрома Стивенса — Джонсона или синдрома Лайелла у пациентов могут быть неспецифические, подобные признакам начала гриппа симптомы, такие как лихорадка, ломота, ринит, кашель и боль в горле. Ошибочно при таких неспецифических, подобных признакам начала гриппа симптомах, можно применить симптоматическое лечение препаратами против кашля и простуды. Поэтому при появлении новых поражений кожи или слизистых оболочек следует немедленно обратиться за медицинской помощью и прекратить лечение амброксола гидрохлоридом.
Поскольку амброксол может усиливать секрецию слизи, препарат следует применять с осторожностью при нарушении бронхиальной моторики и усиленной секреции слизи (например при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия).
Пациентам с нарушением функции почек или печени (например желтуха, гепатиты, гепатонекроз) принимать препарат необходимо только после консультации с врачом; препарат следует применять с осторожностью (а именно интервал между применением следует увеличить или дозу снизить). У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью ожидается накопление метаболитов, которые образуются в печени.
5 мл готовой суспензии содержат 0,75 г сахарозы, что следует учитывать в общем количестве употребленной сахарозы за сутки больным сахарным диабетом и при соблюдении диеты с низким содержанием сахара.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку опыт применения препарата у беременных недостаточен, не рекомендуется принимать его в период беременности. Поскольку препарат проникает в грудное молоко, не рекомендуется применять в период кормления грудью.
Дети. Таблетки не назначать детям в возрасте до 12 лет.
Порошок для приготовления суспензии не назначать детям в возрасте до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В общем препарат не влияет на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациента необходимо информировать о том, что очень редко возможны случаи сонливости, которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
одновременный прием ПульмоЛОРа с антибиотиками имеет преимущество перед назначением лишь антибиотика. ПульмоЛОР повышает концентрацию антибиотиков в легких и, таким образом, улучшает течение заболеваний дыхательных путей при бактериальных инфекциях легких.
Препарат не потенцирует эффекты алкоголя.
Не принимать одновременно с препаратами от кашля, которые затрудняют выведение мокроты.
Потенциальное взаимодействие возможно при применении всех известных ингибиторов CYP 3A4 или CYP 2D6, что приводит к повышению уровней лоратадина, а это, в свою очередь, может быть причиной повышения частоты возникновения побочных реакций.
В контролируемых исследованиях сообщалось о повышении концентрации лоратадина в плазме крови после одновременного применения с кетоконазолом, эритромицином и циметидином, что не сопровождалось клинически значимыми изменениями (в том числе на ЭКГ).
Другие препараты, которые подавляют функцию печени, следует назначать с осторожностью при одновременном применении.
Передозировка
сонливость, тахикардия, головная боль, тошнота, рвота, диарея, снижение АД.
Лечение. В случае передозировки рекомендовано симптоматическое и поддерживающее лечение. Проводят стандартные мероприятия по выведению препарата, который не всосался в желудке: промывание желудка, употребление измельченного активированного угля с водой.
Лоратадин не выводится путем гемодиализа. Также неизвестно, выводится ли он путем перитонеального диализа. После неотложной помощи пациент должен оставаться под медицинским наблюдением.
Условия хранения
суспензия — в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. После приготовления суспензию хранят 14 сут при температуре 2–8 °С.
Таблетки — в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.