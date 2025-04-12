перед проведением кожных проб на реактивность следует прекратить прием препарата за 48 ч.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы и галактозы не следует принимать этот препарат.

Всего несколько сообщений получено о тяжелых поражениях кожи: синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), связанные с применением отхаркивающих средств, таких как амброксола гидрохлорид. По большей части их можно было объяснить тяжестью течения основного заболевания у пациентов и одновременным применением другого препарата. Также на начальной стадии синдрома Стивенса — Джонсона или синдрома Лайелла у пациентов могут быть неспецифические, подобные признакам начала гриппа симптомы, такие как лихорадка, ломота, ринит, кашель и боль в горле. Ошибочно при таких неспецифических, подобных признакам начала гриппа симптомах, можно применить симптоматическое лечение препаратами против кашля и простуды. Поэтому при появлении новых поражений кожи или слизистых оболочек следует немедленно обратиться за медицинской помощью и прекратить лечение амброксола гидрохлоридом.

Поскольку амброксол может усиливать секрецию слизи, препарат следует применять с осторожностью при нарушении бронхиальной моторики и усиленной секреции слизи (например при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия).

Пациентам с нарушением функции почек или печени (например желтуха, гепатиты, гепатонекроз) принимать препарат необходимо только после консультации с врачом; препарат следует применять с осторожностью (а именно интервал между применением следует увеличить или дозу снизить). У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью ожидается накопление метаболитов, которые образуются в печени.

5 мл готовой суспензии содержат 0,75 г сахарозы, что следует учитывать в общем количестве употребленной сахарозы за сутки больным сахарным диабетом и при соблюдении диеты с низким содержанием сахара.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку опыт применения препарата у беременных недостаточен, не рекомендуется принимать его в период беременности. Поскольку препарат проникает в грудное молоко, не рекомендуется применять в период кормления грудью.

Дети. Таблетки не назначать детям в возрасте до 12 лет.

Порошок для приготовления суспензии не назначать детям в возрасте до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В общем препарат не влияет на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациента необходимо информировать о том, что очень редко возможны случаи сонливости, которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работе с другими механизмами.