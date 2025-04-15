Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
124,18
Экономия при брони: -23,84 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
188,94
Экономия при брони: -35,62 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
270,40
Экономия при брони: -67,20 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70
Экономия при брони: -32,30 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
213,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
267,60
Экономия при брони: -64,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40
Экономия при брони: -63,20 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,86
Экономия при брони: -21,99 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
188,44
Экономия при брони: -12,35 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,93
Экономия при брони: -23,39 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
188,55
Экономия при брони: -35,05 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
138,00
Экономия при брони: -32,60 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,30
Экономия при брони: -63,10 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70
Экономия при брони: -32,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -32,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,30
Экономия при брони: -63,10 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -32,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40
Экономия при брони: -63,20 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70
Экономия при брони: -32,30 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
133,15
Экономия при брони: -31,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -32,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40
Экономия при брони: -63,20 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -32,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,30
Экономия при брони: -63,10 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн