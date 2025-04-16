Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -34,30 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,55
Экономия при брони: -23,50 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
234,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
122,91
Экономия при брони: -7,76 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,59
Экономия при брони: -23,21 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
188,03
Экономия при брони: -44,57 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,29
Экономия при брони: -22,97 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
177,85
Экономия при брони: -9,08 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,07
Экономия при брони: -22,75 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
177,41
Экономия при брони: -8,75 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -34,30 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
124,25
Экономия при брони: -23,93 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
176,04
Экономия при брони: -7,45 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
133,30
Экономия при брони: -33,23 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
216,02
Экономия при брони: -8,59 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -34,30 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,33
Экономия при брони: -23,26 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
122,00
Экономия при брони: -21,93 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
217,02
Экономия при брони: -8,89 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -34,30 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
122,45
Экономия при брони: -20,51 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
234,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -34,30 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
123,35
Экономия при брони: -24,55 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн