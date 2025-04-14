Одесса (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
122,65
Экономия при брони: -11,80 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
128,76
Экономия при брони: -10,75 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
215,76
Экономия при брони: -7,98 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
133,70
Экономия при брони: -22,96 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
175,35
Экономия при брони: -6,34 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70
Экономия при брони: -28,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40
Экономия при брони: -62,20 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
129,99
Экономия при брони: -19,85 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
217,42
Экономия при брони: -10,02 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
124,31
Экономия при брони: -11,66 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
180,35
Экономия при брони: -10,61 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
271,60
Экономия при брони: -67,40 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
121,60
Экономия при брони: -8,39 грн