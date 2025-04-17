Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
140,30
Экономия при брони: -36,50 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,48
Экономия при брони: -7,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -34,00 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40
Экономия при брони: -66,20 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
135,70
Экономия при брони: -35,60 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
124,71
Экономия при брони: -22,55 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
192,93
Экономия при брони: -19,58 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
140,30
Экономия при брони: -36,50 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40
Экономия при брони: -66,20 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,60
Экономия при брони: -21,19 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -34,00 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
121,46
Экономия при брони: -19,30 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
187,90
Экономия при брони: -14,55 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70
Экономия при брони: -33,90 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
121,94
Экономия при брони: -20,41 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
136,23
Экономия при брони: -34,07 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -34,00 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
120,81
Экономия при брони: -9,57 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70
Экономия при брони: -33,90 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40
Экономия при брони: -66,20 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
120,72
Экономия при брони: -19,83 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
120,64
Экономия при брони: -19,67 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн