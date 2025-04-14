Харьков (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
121,19
Экономия при брони: -18,93 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
144,59
Экономия при брони: -8,77 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -24,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
124,60
Экономия при брони: -16,86 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
125,98
Экономия при брони: -5,57 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
130,23
Экономия при брони: -9,82 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,80
Экономия при брони: -24,40 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
127,06
Экономия при брони: -19,61 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
189,82
Экономия при брони: -28,60 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
124,76
Экономия при брони: -17,31 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
125,19
Экономия при брони: -9,36 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
124,96
Экономия при брони: -9,22 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
121,42
Экономия при брони: -6,21 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
147,14
Экономия при брони: -9,59 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
140,30
Экономия при брони: -26,90 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,07
Экономия при брони: -5,10 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн