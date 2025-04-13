Киев (адрес не указан)
Доступно в 538 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,30
Экономия при брони: -51,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70
Экономия при брони: -24,10 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
271,40
Экономия при брони: -56,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
246,90
Экономия при брони: -34,54 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
148,00
Экономия при брони: -31,76 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
272,60
Экономия при брони: -58,52 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
126,71
Экономия при брони: -5,05 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
149,20
Экономия при брони: -32,04 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
135,20
Экономия при брони: -29,02 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
123,58
Экономия при брони: -21,29 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
220,07
Экономия при брони: -11,71 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
137,70
Экономия при брони: -24,10 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
271,40
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
122,30
Экономия при брони: -19,23 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
120,86
Экономия при брони: -6,78 грн
Пульмолор® порошок для оральной суспензии №1
Movi Health GmbH
209,40 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
266,40 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
271,66
Экономия при брони: -8,15 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
148,00
Экономия при брони: -30,84 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Пульмолор® таблетки №10
Movi Health GmbH
127,70
Экономия при брони: -27,43 грн
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH
246,90
Экономия при брони: -35,67 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Пульмолор® таблетки №20
Movi Health GmbH