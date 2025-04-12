Реместип (Remestip)
Реместип инструкция по применению
Состав
Терлипрессин - 0,1 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Терлипрессин (N-триглицил-8-лизин-вазопрессин) — синтетический аналог гормона задней доли гипофиза вазопрессина, образующийся в результате замены аргинина (аминокислоты в 8-й позиции) лизином и присоединения к концевой группе цистеина 3 остатков глицина. Фармакологической активностью обладают метаболиты терлипрессина, оказывающие выраженный вазоконстрикторный и гемостатический эффект. Наиболее заметным эффектом является снижение кровообращения в паренхиме внутренних органов, вследствие чего снижаются печеночный кровоток и давление в системе воротной вены.
В исследовании фармакодинамики выявлено, что терлипрессин, подобно аналогичным пептидам, вызывает спазм артериол и венул преимущественно в паренхиме внутренних органов, сокращение гладких мышц стенки пищевода, повышение тонуса и перистальтики кишечника.
Кроме влияния на гладкие мышцы сосудов, Реместип стимулирует гладкие мышцы как беременной, так и небеременной матки.
По результатам исследований действия препарата Реместип у животных и людей максимальную его активность отмечали во внутренних органах и коже.
Клинических проявлений антидиуретического эффекта терлипрессина не выявлено.
Фармакокинетика. Сам терлипрессин неактивен в отношении гладких мышц, но он является химическим депо для фармакологически активных веществ, образующихся в результате ферментативного расщепления. Этот эффект развивается медленнее, чем эффект лизин-вазопрессина, но длится значительно дольше.
Лизин-вазопрессин биотрансформируется в печени, почках и других органах и тканях.
Фармакокинетический профиль после в/в введения двухфазный. T½ составляет 40 мин, метаболический клиренс — 9 мл/кг/мин, объем распределения — 0,5 л/кг массы тела. Ожидаемая концентрация лизин-вазопрессина начинает достигаться в плазме крови приблизительно через 30 мин после введения терлипрессина. Cmax достигается через 60–120 мин.
Показания Реместип
кровотечения из пищеварительного тракта и мочеполовых путей, например кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; маточное кровотечение, обусловленное функциональными нарушениями или другими причинами, родами, абортом и т.д., кровотечения, связанные с хирургическими вмешательствами, в частности на органах брюшной полости и малого таза.
Местно — при гинекологических вмешательств на шейке матки.
Применение Реместип
взрослые
Сначала проводят в/в инъекцию 2 мг терлипрессина каждые 4 ч. Лечение следует продолжать в течение 24 ч с момента остановки кровотечения, но не более 48 ч. После применения начальной дозы ее можно откорригировать до 1 мг каждые 4 ч для пациентов с массой тела <50 кг или в случае появления побочных реакций.
Кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода у взрослых: 1 мг (1000 мкг) каждые 4–6 ч в течение 3–5 дней. Для предотвращения рецидива кровотечения лечение следует продолжать в течение 24–48 ч после его прекращения. Препарат вводят в/в болюсно или в виде кратковременной инфузии. Лекарственное средство применяют неразведенным или разводят 0,9% р-ром натрия хлорида.
Другие виды кровотечений пищеварительного тракта у взрослых: 1 мг (1000 мкг) каждые 4–6 ч. Препарат также можно применять как средство первой помощи независимо от хирургического вмешательства при подозрении на кровотечение из верхних отделов пищеварительного тракта.
Кровотечения из внутренних органов у детей: обычно вводят в дозе от 8 до 20 мкг/кг массы тела с интервалом 4–8 ч. Препарат следует вводить в течение всего периода кровотечения, общей рекомендацией является продолжение введения для предотвращения рецидива кровотечения так же, как в случае кровотечений у взрослых. При наличии склерозированных варикозных узлов пищевода назначают однократное введение в дозе 20 мкг/кг массы тела болюсно.
Кровотечения мочеполовых путей: учитывая разницу активности эндопептидазы в плазме крови и тканях, диапазон дозировок достаточно широкий — от 0,2 до 1 мг, которые назначают с интервалом 4–6 ч.
При ювенильных маточных кровотечениях рекомендуемые дозы — от 5 до 20 мкг/кг массы тела. Препарат следует применять в/в.
Местное применение при гинекологических вмешательствах на шейке матки: 0,4 мг (400 мкг) разводят 0,9% р-ром натрия хлорида до объема 10 мл, применяют интра- или парацервикально. В этом случае эффект препарата развивается через 5–10 мин. При необходимости дозу можно повысить или назначить повторно.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или вспомогательным компонентам препарата. Септический шок у пациентов с низким сердечным выбросом. Беременность.
Побочные эффекты
побочные реакции, чаще всего отмечали в ходе клинических исследований (частота — 1–10%): бледность кожных покровов, повышенное АД, боль в животе, тошнота, диарея и головная боль.
Антидиуретический эффект препарата Реместип может привести к гипонатриемии, если не контролируется баланс жидкости.
Частота возникновения побочных эффектов классифицируется следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100–<1/10); нечасто (≥1/1000–<1/100); редко (≥1/10 000–<1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (имеющиеся данные не позволяют оценить частоту).
Нарушения со стороны сердца: часто — брадикардия, аритмия, признаки ишемии на ЭКГ; нечасто — фибрилляция предсердий, желудочковые экстрасистолы, тахикардия, боль в груди, инфаркт миокарда, перегрузка жидкостью с отеком легких, тахикардия по типу пируэт (torsade de pointes), сердечная недостаточность.
Нарушения со стороны сосудов: часто — сужение периферических сосудов, периферическая ишемия, бледность кожных покровов, гипертензия или гипотензия; нечасто — ишемия кишечника, периферический цианоз, приливы.
Нарушения со стороны дыхательной системы: нечасто — затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, боль во время дыхания, бронхоспазм, остановка дыхания; редко — одышка.
Нарушения со стороны ЖКТ: часто — транзиторная диарея, преходящая спастическая боль в животе; нечасто — транзиторная тошнота, транзиторная рвота.
Нарушения со стороны нервной системы: часто — головная боль; нечасто — приступы эпилепсии; очень редко — апоплексия.
Нарушение обмена веществ, метаболизма: нечасто — гипонатриемия, если не контролируется баланс жидкости.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — местный некроз кожи, лимфангиит.
Нарушения со стороны половых органов: часто — спастическая боль в нижних отделах живота (у женщин); нечасто — повышенный тонус матки, ишемия матки.
Нарушения в месте введения: нечасто — некроз в месте инъекции.
Сообщалось об отдельных случаях реакций гиперчувствительности.
Особые указания
при лечении препаратом Реместип необходимо контролировать АД, ЧСС и баланс жидкости. Препарат следует с осторожностью применять пациентам с АГ и заболеваниями сердца. Требуется проявлять особую осторожность при лечении лиц пожилого возраста, поскольку опыт применения у этой категории пациентов ограничен. Данные относительно рекомендаций по дозированию для этой категории пациентов отсутствуют.
Не следует применять Реместип у пациентов с септическим шоком с низким сердечным выбросом.
Реместип не является кровезаменяющим лекарственным средством для больных с дефицитом ОЦК.
Поскольку после применения терлипрессина эпизодически отмечали фокальные некрозы, следует избегать в/м введения, применяя неразведенный препарат в дозе ≥0,5 мг только в/в.
Период беременности и кормления грудью. Применение препарата Реместип в период беременности противопоказано. Установлено, что Реместип вызывает сокращение матки и повышение внутриматочного давления на ранних сроках беременности и может уменьшать кровоток матки. У кроликов отмечали самопроизвольные выкидыши и пороки развития.
Неизвестно, выделяется ли препарат с грудным молоком. Проникновение препарата Реместип в грудное молоко не изучали на животных. Риск для детей грудного возраста не может быть исключен. Решение о продлении/прекращении грудного вскармливания или продлении/прекращении терапии препаратом Реместип следует принимать, учитывая пользу от кормления грудным молоком детей и пользу от терапии терлипрессина для женщин.
Дети. Препарат применяют для лечения детей в соответствии с рекомендованной схемой.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Исследований по влиянию терлипрессина на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводилось.
Взаимодействия
терлипрессин потенцирует действие неселективных блокаторов α-адренорецепторов в отношении снижения портальной гипертензии.
Сочетанное применение с препаратами, вызывающими брадикардию (такими как пропофол, суфентанил), может привести к тяжелой брадикардии и уменьшению сердечного выброса.
Передозировка
не следует превышать рекомендуемую дозу (2 мг в течение 4 ч) в связи с тем, что риск развития тяжелых побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы является дозозависимым.
Для контроля АГ, которая может развиться при лечении препаратом Реместип, следует применять клонидин или симпатолитики.
Для купирования брадикардии вводят атропин.
Условия хранения
при температуре 2–8 °C (в холодильнике). Не замораживать! На протяжении 1 мес препарат можно хранить при температуре 25 °C (например в автомобиле скорой помощи).