взрослые

Сначала проводят в/в инъекцию 2 мг терлипрессина каждые 4 ч. Лечение следует продолжать в течение 24 ч с момента остановки кровотечения, но не более 48 ч. После применения начальной дозы ее можно откорригировать до 1 мг каждые 4 ч для пациентов с массой тела <50 кг или в случае появления побочных реакций.

Кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода у взрослых: 1 мг (1000 мкг) каждые 4–6 ч в течение 3–5 дней. Для предотвращения рецидива кровотечения лечение следует продолжать в течение 24–48 ч после его прекращения. Препарат вводят в/в болюсно или в виде кратковременной инфузии. Лекарственное средство применяют неразведенным или разводят 0,9% р-ром натрия хлорида.

Другие виды кровотечений пищеварительного тракта у взрослых: 1 мг (1000 мкг) каждые 4–6 ч. Препарат также можно применять как средство первой помощи независимо от хирургического вмешательства при подозрении на кровотечение из верхних отделов пищеварительного тракта.

Кровотечения из внутренних органов у детей: обычно вводят в дозе от 8 до 20 мкг/кг массы тела с интервалом 4–8 ч. Препарат следует вводить в течение всего периода кровотечения, общей рекомендацией является продолжение введения для предотвращения рецидива кровотечения так же, как в случае кровотечений у взрослых. При наличии склерозированных варикозных узлов пищевода назначают однократное введение в дозе 20 мкг/кг массы тела болюсно.

Кровотечения мочеполовых путей: учитывая разницу активности эндопептидазы в плазме крови и тканях, диапазон дозировок достаточно широкий — от 0,2 до 1 мг, которые назначают с интервалом 4–6 ч.

При ювенильных маточных кровотечениях рекомендуемые дозы — от 5 до 20 мкг/кг массы тела. Препарат следует применять в/в.

Местное применение при гинекологических вмешательствах на шейке матки: 0,4 мг (400 мкг) разводят 0,9% р-ром натрия хлорида до объема 10 мл, применяют интра- или парацервикально. В этом случае эффект препарата развивается через 5–10 мин. При необходимости дозу можно повысить или назначить повторно.