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Реместип (Remestip)
Реместип (Remestip)
Харьков
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 18
142.9 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80
Экономия при брони:
-10,70 грн
1881,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
143.0 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1881,10
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
307.0 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1825,45
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
308.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кагарлык, ул. Независимости, 2-А
388.5 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1886,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
391.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони:
-53,00 грн
1802,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
400.5 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони:
-53,00 грн
1802,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.8 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони:
-53,00 грн
1802,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.1 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1906,00
Экономия при брони:
-22,50 грн
1883,50
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
412.6 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,51
Экономия при брони:
-6,51 грн
1802,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
416.1 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1883,50
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Ровно, ул. Мицкевича, 30
712.6 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1845,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
762.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1759,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
841.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1828,20
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
851.5 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1887,23
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
872.8 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80
грн
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