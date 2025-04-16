Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Реместип (Remestip)
Реместип (Remestip)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
193.6 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,50
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1825,45
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кагарлык, ул. Независимости, 2-А
287.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1886,50
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 18
308.0 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80
Экономия при брони:
-10,70 грн
1881,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
308.0 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1881,10
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
341.1 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1113,00
Экономия при брони:
-31,80 грн
1081,20
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
345.9 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони:
-53,00 грн
1802,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
346.0 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони:
-53,00 грн
1802,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
348.4 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1906,00
Экономия при брони:
-18,30 грн
1887,70
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
356.1 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1971,10
Экономия при брони:
-83,40 грн
1887,70
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
358.4 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,51
Экономия при брони:
-6,51 грн
1802,00
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
596.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1759,20
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Ровно, ул. Мицкевича, 30
598.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1845,10
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
649.9 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1828,20
грн
Забронировать
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
716.8 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается через 29 мин
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
719.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1887,23
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню