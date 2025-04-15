Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80 грн
В городах рядом
Пульс
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
72.4 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1887,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1828,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
121.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1759,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Ровно, ул. Мицкевича, 30
181.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1845,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
463.0 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1887,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
467.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,51
Экономия при брони: -6,51 грн
1802,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
469.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1906,00
Экономия при брони: -18,30 грн
1887,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1802,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3
477.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1802,00 грн
Бажаемо здоровья
Кагарлык, ул. Независимости, 2-А
487.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1886,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
488.5 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1802,00 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
580.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,50 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
580.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1825,45 грн
Подорожник
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
747.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1881,10 грн
Подорожник
Лебедин, ул. Михайловская, 18
747.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80
Экономия при брони: -10,70 грн
1881,10 грн