Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1906,00
Экономия при брони: -34,70 грн
1871,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1802,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,51
Экономия при брони: -6,51 грн
1802,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1802,00 грн
В городах рядом
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1802,00 грн
Бажаемо здоровья
Кагарлык, ул. Независимости, 2-А
68.5 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1886,50 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1825,45 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
159.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,50 грн
Подорожник
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
278.9 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1881,10 грн
Подорожник
Лебедин, ул. Михайловская, 18
279.0 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80
Экономия при брони: -10,70 грн
1881,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 34 мин
Ровно, ул. Мицкевича, 30
302.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1845,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
362.6 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1759,20 грн
Пульс
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
441.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1887,23 грн
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
451.5 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1828,20 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
466.1 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80 грн