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Активные вещества — “Т”ТЕРЛИПРЕССИН (TERLIPRESSINUM)

ТЕРЛИПРЕССИН (TERLIPRESSINUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Реместип раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Ferring International Center
Реместип Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Ferring International Center
В 13 аптеках
от 839,95 грн
Цены в аптеках
Глипрессин порошок для раствора для инъекций, 1 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 1; Ferring GmbH
Глипрессин Порошок для раствора для инъекций, 1 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 1 Ferring GmbH
Нет в наличии