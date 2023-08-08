Активные вещества — “Т”ТЕРЛИПРЕССИН (TERLIPRESSINUM) ТЕРЛИПРЕССИН (TERLIPRESSINUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Реместип Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Ferring International Center В 13 аптеках от 839,95 грн Цены в аптеках Глипрессин Порошок для раствора для инъекций, 1 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 1 Ferring GmbH Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ТЕРЛИПРЕССИН