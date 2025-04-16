Киев
Реместип (Remestip)

Реместип (Remestip)

Николаев (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
275.1 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,50 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
278.6 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1825,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кагарлык, ул. Независимости, 2-А
336.9 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1886,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
397.6 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1113,00
Экономия при брони: -31,80 грн
1081,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
402.6 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1961,00
Экономия при брони: -59,00 грн
1902,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.6 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1802,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1895,90 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
407.8 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1855,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1802,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
408.9 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1971,10
Экономия при брони: -69,10 грн
1902,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
413.5 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1808,51
Экономия при брони: -6,51 грн
1802,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 18
444.8 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80
Экономия при брони: -10,70 грн
1881,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
444.9 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1881,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
552.0 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1759,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
584.9 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1828,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется через 29 мин
Ровно, ул. Мицкевича, 30
586.4 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1845,10 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
670.7 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1891,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
687.3 км
Реместип раствор для инъекций 0.1 мг/мл ампула 2 мл №5
Ferring International Center
1887,23 грн
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