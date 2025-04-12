лечение препаратом Карсил Форте при заболеваниях печени будет эффективным при соблюдении диеты и отказе от алкоголя.

Из-за возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина его следует применять с осторожностью у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичника и матки, карцинома предстательной железы). В таких случаях требуется консультация врача.

Лекарственное средство содержит в качестве вспомогательного вещества пшеничный крахмал. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в незначительном количестве, и поэтому считается безопасным для пациентов с целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (отличающейся от целиакии) не следует принимать этот препарат.

Лекарственное средство содержит лактозы моногидрат. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать препарат. Пациентам с непереносимостью некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом.

В случае развития признаков желтухи необходимо проконсультироваться с врачом для проведения коррекции терапии.

Период беременности и кормления грудью. Данные о безопасности и эффективности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, поэтому его не следует назначать в этот период.

Дети. Не применять препарат у детей в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Карсил Форте не влияет на данные функции. У пациентов с вестибулярными нарушениями необходимо с осторожностью применять препарат при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.