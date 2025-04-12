Карсил® форте (Carsil® forte)
Карсил форте инструкция по применению
Состав
Силимарин............................................................. 90 мг
Прочие ингредиенты: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал пшеничный, повидон, полисорбат 80, кремния диоксид коллоидный безводный, маннит (Е 421), кросповидон, натрия гидрокарбонат, магния стеарат, желатин, титана диоксид (Е 171), железа оксиды (Е 172).
Силимарин - 90 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Силимарин — растительная активная составляющая препарата Карсил Форте, полученная из экстракта плодов растения расторопши пятнистой (Silybum marianum).
Препарат оказывает гепатопротекторное и антитоксическое действие. Карсил Форте тормозит проникновение токсинов в клетки печени (показано на ядах бледной поганки), а также вызывает физико-химическую стабилизацию клеточной мембраны гепатоцитов.
Антиоксидантный эффект препарата Карсил Форте обусловлен взаимодействием силибинина со свободными радикалами в печени и превращением их в менее токсичные соединения. Тем самым прерывается процесс ПОЛ и не происходит дальнейшего разрушения клеточных структур; токсины обезвреживаются физиологическим путем.
Карсил Форте стимулирует биосинтез структурных и функциональных белков и фосфолипидов (за счет специфической стимуляции РНК-полимеразы А) и ускоряет регенерацию клеток печени.
Клиническое действие препарата Карсил Форте проявляется в улучшении общего состояния пациентов с заболеваниями печени, уменьшении субъективных жалоб (таких как слабость, ощущение тяжести в правом подреберье, потеря аппетита, кожный зуд, рвота). Улучшаются лабораторные показатели: снижается активность трансаминаз, гамма-глутамилтрансферазы, ЩФ и уровня билирубина в плазме крови. Длительное применение препарата Карсил Форте достоверно повышает процент выживаемости больных циррозом печени.
Фармакокинетика. Всасывание. После перорального применения силимарин медленно и не полностью всасывается в пищеварительном тракте. Подвергается кишечно-печеночной циркуляции. Не кумулируется в организме.
Выведение. T½ силимарина составляет 6,3 ч. Выводится преимущественно с желчью в форме глюкуронидов и сульфатов.
Показания Карсил форте
токсические поражения печени: для поддерживающей терапии у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями печени и циррозом печени.
Применение Карсил форте
капсулы принимают внутрь, запивая достаточным количеством жидкости.
Взрослые и дети в возрасте от 12 лет. Лечение тяжелых поражений печени начинается с дозы 1 капсула 3 раза в сутки.
В случаях поражений печени легкой и средней степени тяжести следует принимать по 1 капсуле 1–2 раза в сутки.
Курс лечения продолжается не менее 3 мес.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или какому-либо из вспомогательных веществ. Острые отравления различной этиологии.
Побочные эффекты
препарат обладает хорошей переносимостью. Редко, в отдельных случаях, при индивидуальной повышенной чувствительности возможны следующие побочные эффекты.
Со стороны пищеварительной системы: диарея вследствие усиления функции печени и желчного пузыря, тошнота, диспепсия, рвота, снижение аппетита, метеоризм, изжога.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, зуд, анафилактический шок.
Со стороны органа слуха и лабиринта: усиление существующих вестибулярных нарушений.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны мочевыделительной системы: усиление диуреза.
Со стороны кожи и кожных придатков: усиление алопеции.
Побочные действия преходящие и исчезают после прекращения приема препарата без принятия специальных мер.
Особые указания
лечение препаратом Карсил Форте при заболеваниях печени будет эффективным при соблюдении диеты и отказе от алкоголя.
Из-за возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина его следует применять с осторожностью у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичника и матки, карцинома предстательной железы). В таких случаях требуется консультация врача.
Лекарственное средство содержит в качестве вспомогательного вещества пшеничный крахмал. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в незначительном количестве, и поэтому считается безопасным для пациентов с целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (отличающейся от целиакии) не следует принимать этот препарат.
Лекарственное средство содержит лактозы моногидрат. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать препарат. Пациентам с непереносимостью некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом.
В случае развития признаков желтухи необходимо проконсультироваться с врачом для проведения коррекции терапии.
Период беременности и кормления грудью. Данные о безопасности и эффективности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, поэтому его не следует назначать в этот период.
Дети. Не применять препарат у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Карсил Форте не влияет на данные функции. У пациентов с вестибулярными нарушениями необходимо с осторожностью применять препарат при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении силимарина и пероральных контрацептивов и препаратов, применяемых при эстрогензаместительной терапии, возможно снижение эффективности последних.
Силимарин может усилить эффекты таких лекарственных средств, как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, аторвастатин, винбластин, за счет его ингибирующего действия на систему цитохрома Р450.
За счет угнетения системы цитохрома Р450 силимарин усиливает действие противоаллергических лекарственных средств (фексофенадин), антикоагулянтов (клопидогрел, варфарин).
Растительные продукты, содержащие силимарин, широко используются в качестве гепатопротекторов в онкологической практике одновременно с цитостатиками. Клинические исследования показывают незначительный риск возможных фармакокинетических взаимодействий силимарина как ингибитора изофермента CYP3A4 и UGT1A1 и цитостатиков, которые являются субстратами этих ферментов.
Передозировка
нет сообщений о случаях передозировки. При случайном приеме препарата в высокой дозе следует вызвать рвоту, промыть желудок, принять активированный уголь и при необходимости применять симптоматическое лечение, назначенное врачом.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.