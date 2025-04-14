Карсил® форте (Carsil® forte)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 263 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
388,22
Экономия при брони: -32,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
400,02
Экономия при брони: -54,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
450,50
Экономия при брони: -97,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
414,00
Экономия при брони: -61,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
442,20
Экономия при брони: -89,30 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
375,00
Экономия при брони: -21,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
408,06
Экономия при брони: -20,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
254,11
Экономия при брони: -21,29 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
450,50
Экономия при брони: -97,60 грн