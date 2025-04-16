Карсил® форте (Carsil® forte)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
442,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
380,16
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
380,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
377,81
Экономия при брони: -18,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
422,52
Экономия при брони: -49,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
410,98
Экономия при брони: -71,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
415,50
Экономия при брони: -28,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
328,96
Экономия при брони: -53,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
391,58
Экономия при брони: -32,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
374,90
Экономия при брони: -39,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
450,50
Экономия при брони: -105,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
411,10
Экономия при брони: -53,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
406,65
Экономия при брони: -46,35 грн