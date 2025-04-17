Карсил® форте (Carsil® forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
414,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
412,70
Экономия при брони: -12,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
450,50
Экономия при брони: -102,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
440,90
Экономия при брони: -92,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
425,83
Экономия при брони: -37,53 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
442,40
Экономия при брони: -94,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
422,03
Экономия при брони: -70,92 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
324,48
Экономия при брони: -46,08 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
373,72
Экономия при брони: -23,25 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
449,40
Экономия при брони: -101,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
390,83
Экономия при брони: -25,15 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
399,11
Экономия при брони: -54,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
411,20
Экономия при брони: -63,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
412,52
Экономия при брони: -24,22 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
441,30
Экономия при брони: -93,30 грн