Карсил® форте (Carsil® forte)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
403,10
Экономия при брони: -50,53 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
246,72
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
395,55
Экономия при брони: -45,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
414,40
Экономия при брони: -63,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
411,65
Экономия при брони: -44,20 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
384,26
Экономия при брони: -34,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
410,80
Экономия при брони: -59,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
414,00
Экономия при брони: -62,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
449,40
Экономия при брони: -98,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
425,36
Экономия при брони: -36,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
421,71
Экономия при брони: -33,59 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
389,36
Экономия при брони: -56,62 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
449,80
Экономия при брони: -98,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma