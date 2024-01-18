внутрь после еды, на прием — 0,035–0,07 г силимарина. Назначают 3 раза в сутки или в более низкой суточной дозе (в зависимости от тяжести заболевания). Курс лечения — не менее 3 мес.

В качестве профилактического средства по 0,07–0,105 г силимарина в сутки.