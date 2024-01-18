Все аптеки Украины
Активные вещества — “С”СИЛИМАРИН* (SILIMARINUM*)

СИЛИМАРИН* (SILIMARINUM*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 15 препаратов
Карсил® таблетки, покрытые оболочкой, 22,5 мг, № 80; Sopharma
Карсил® Таблетки, покрытые оболочкой, 22,5 мг, № 80 Sopharma
В 1251 аптеке
от 221,37 грн
Цены в аптеках
Дарсил® таблетки, покрытые оболочкой, 22,5 мг, № 100; Дарница
Дарсил® Таблетки, покрытые оболочкой, 22,5 мг, № 100 Дарница
В 1108 аптеках
от 189,14 грн
Цены в аптеках
Дарсил® таблетки, покрытые оболочкой, 22,5 мг, № 30; Дарница
Дарсил® Таблетки, покрытые оболочкой, 22,5 мг, № 30 Дарница
В 916 аптеках
от 59,11 грн
Цены в аптеках
Карсил® форте капсулы твердые, 90 мг, № 30; Sopharma
Карсил® форте Капсулы твердые, 90 мг, № 30 Sopharma
В 855 аптеках
от 223,71 грн
Цены в аптеках
Дарсил® таблетки, покрытые оболочкой, 22,5 мг, № 50; Дарница
Дарсил® Таблетки, покрытые оболочкой, 22,5 мг, № 50 Дарница
В 835 аптеках
от 96,72 грн
Цены в аптеках
Силибор Макс капсулы, 140 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Силибор Макс Капсулы, 140 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 155 аптеках
от 118,24 грн
Цены в аптеках
Силибор форте капсулы, 70 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Силибор форте Капсулы, 70 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 94 аптеках
от 61,32 грн
Цены в аптеках
Силибор 35 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 35 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 30; Корпорация Здоровье
Силибор 35 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 35 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 30 Корпорация Здоровье
В 79 аптеках
от 44,68 грн
Цены в аптеках
Легалон® 140 капсулы, 140 мг, № 60; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 140 Капсулы, 140 мг, № 60 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 3 аптеках других городов
от 460,52 грн
Цены в других городах
Легалон® 70 капсулы, 70 мг, № 20; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 70 Капсулы, 70 мг, № 20 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Нет в наличии
Легалон® 70 капсулы, 70 мг, № 30; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 70 Капсулы, 70 мг, № 30 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Нет в наличии
Легалон® 70 капсулы, 70 мг, № 60; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 70 Капсулы, 70 мг, № 60 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Нет в наличии
Легалон® 140 капсулы, 140 мг, № 20; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 140 Капсулы, 140 мг, № 20 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Нет в наличии
Легалон® 140 капсулы, 140 мг, № 30; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Легалон® 140 Капсулы, 140 мг, № 30 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Нет в наличии
Карсил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 22,5 мг, блистер, № 80; Sopharma
Карсил® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 22,5 мг, блистер, № 80 Sopharma
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, драже, капсулы.

силимарин представляет собой биофлавоноид, получаемый из плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum). Оказывает гепатопротекторное действие, механизм которого обусловлен антиоксидантной и мембраностабилизирующей активностью силимарина. Тормозит ПОЛ, стимулирует синтез белка, нормализует обмен фосфолипидов, стабилизирует мембраны гепатоцитов.
Медленно всасывается в пищеварительном тракте. T½ — 6 ч. Не кумулирует в организме.

острый и хронический гепатит, состояние после инфекционного и токсического гепатита, дистрофия и жировая инфильтрация печени, цирроз печени (в комплексном лечении). Профилактика токсического, химического поражения печени (алкогольное, медикаментозное и др.).

внутрь после еды, на прием — 0,035–0,07 г силимарина. Назначают 3 раза в сутки или в более низкой суточной дозе (в зависимости от тяжести заболевания). Курс лечения — не менее 3 мес.
В качестве профилактического средства по 0,07–0,105 г силимарина в сутки.

повышенная чувствительность к силимарину.

иногда — слабительное действие.