СИЛИМАРИН* (SILIMARINUM*) Действующее вещество
силимарин представляет собой биофлавоноид, получаемый из плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum). Оказывает гепатопротекторное действие, механизм которого обусловлен антиоксидантной и мембраностабилизирующей активностью силимарина. Тормозит ПОЛ, стимулирует синтез белка, нормализует обмен фосфолипидов, стабилизирует мембраны гепатоцитов.
Медленно всасывается в пищеварительном тракте. T½ — 6 ч. Не кумулирует в организме.
острый и хронический гепатит, состояние после инфекционного и токсического гепатита, дистрофия и жировая инфильтрация печени, цирроз печени (в комплексном лечении). Профилактика токсического, химического поражения печени (алкогольное, медикаментозное и др.).
внутрь после еды, на прием — 0,035–0,07 г силимарина. Назначают 3 раза в сутки или в более низкой суточной дозе (в зависимости от тяжести заболевания). Курс лечения — не менее 3 мес.
В качестве профилактического средства по 0,07–0,105 г силимарина в сутки.
повышенная чувствительность к силимарину.
иногда — слабительное действие.