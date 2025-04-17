Карсил® форте (Carsil® forte)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
376,99
Экономия при брони: -26,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
405,60
Экономия при брони: -52,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
425,72
Экономия при брони: -36,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
440,20
Экономия при брони: -86,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
442,40
Экономия при брони: -89,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
269,64
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
396,41
Экономия при брони: -23,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
399,68
Экономия при брони: -66,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
164,48
Экономия при брони: -23,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
374,29
Экономия при брони: -24,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
408,06
Экономия при брони: -48,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
410,80
Экономия при брони: -57,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
400,13
Экономия при брони: -34,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
408,75
Экономия при брони: -21,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Карсил® форте капсулы твердые 90 мг №30
Sopharma
410,80
Экономия при брони: -57,40 грн