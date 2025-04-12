дозировка препарата основана на индивидуальной потребности больного и зависит от степени нарушения пищеварения и состава пищи. Рекомендуется принимать во время или сразу после еды.

Капсулу проглатывают целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости, или принимают с легкой закуской. Для облегчения приема Панзинорм 10 000 (у детей и лиц пожилого возраста) капсулу можно раскрыть и добавить кислотоустойчивые гранулы к жидкой пище, не требующей разжевывания, например, к яблочному пюре или жидкости с нейтральной или слабокислой средой (йогурт, тертое яблоко). Такую смесь необходимо принять немедленно.

Во время лечения препаратом Панзинорм 10 000 очень важно употреблять достаточное количество жидкости, особенно в период ее повышенной потери. Дефицит жидкости может вызвать запор.

Дозы при муковисцидозе

Общие рекомендации для заместительной терапии ферментами поджелудочной железы: начальная доза для детей в возрасте до 4 лет составляет 1000 ЕД липазы на 1 кг массы тела во время каждого приема пищи, для детей в возрасте старше 4 лет — 500 ЕД липазы на 1 кг массы тела во время каждого приема пищи.

Дозу следует подбирать индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания, контроля стеатореи и поддержания надлежащего нутритивного статуса.

Поддерживающая доза для большинства пациентов не должна превышать 10 000 ЕД липазы на 1 кг массы тела в сутки или 4000 ЕД липазы на 1 грамм потребленного жира.

Дозирование при других видах экзокринной недостаточности поджелудочной железы: дозу следует подбирать индивидуально, в зависимости от степени нарушения пищеварения и жирового состава пищи.

Начальная доза составляет 10 000–25 000 ЕД липазы во время каждого основного приема пищи. Однако не исключено, что некоторым больным необходимы более высокие дозы для устранения стеатореи и поддержания надлежащего нутритивного статуса. Согласно общепринятой клинической практике считается, что с пищей следует принять минимум 20 000–50 000 ЕД липазы. Доза во время основных приемов пищи (завтрака, обеда или ужина) может составлять 25 000 –80 000 ЕД липазы, а при дополнительном легком питании между основными приемами — половину индивидуальной дозы.