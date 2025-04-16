Панзинорм® 10000 (Panzynorm 10000)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
193,90 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
193,25
Экономия при брони: -26,31 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
671,62
Экономия при брони: -108,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
187,07
Экономия при брони: -7,37 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
198,54
Экономия при брони: -13,98 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
691,55
Экономия при брони: -33,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
202,81
Экономия при брони: -35,67 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
580,94
Экономия при брони: -111,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
130,66
Экономия при брони: -13,67 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
695,51
Экономия при брони: -37,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
198,81
Экономия при брони: -27,43 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
680,37
Экономия при брони: -132,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
184,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
191,09
Экономия при брони: -19,71 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
660,98
Экономия при брони: -113,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
190,58
Экономия при брони: -40,12 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
674,83
Экономия при брони: -34,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
196,06
Экономия при брони: -15,71 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
683,06
Экономия при брони: -42,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
190,81
Экономия при брони: -10,15 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
667,43
Экономия при брони: -27,33 грн