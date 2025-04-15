Панзинорм® 10000 (Panzynorm 10000)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
193,90 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
694,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
445,68
Экономия при брони: -13,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
126,36
Экономия при брони: -4,84 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
681,69
Экономия при брони: -58,35 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
184,00
Экономия при брони: -8,36 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
728,95
Экономия при брони: -33,12 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
187,20
Экономия при брони: -11,20 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
645,50
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
185,44
Экономия при брони: -13,54 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
643,66
Экономия при брони: -101,26 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
183,77
Экономия при брони: -6,77 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
176,90
Экономия при брони: -0,90 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
360,80
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
192,56
Экономия при брони: -6,44 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
653,49
Экономия при брони: -21,85 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
189,40
Экономия при брони: -15,66 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
681,83
Экономия при брони: -78,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
186,22
Экономия при брони: -16,15 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
659,09
Экономия при брони: -87,56 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
190,69
Экономия при брони: -14,93 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
685,87
Экономия при брони: -141,51 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
193,90 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
694,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
189,79
Экономия при брони: -38,27 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
672,04
Экономия при брони: -127,68 грн