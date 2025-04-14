Панзинорм® 10000 (Panzynorm 10000)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 364 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
196,67
Экономия при брони: -8,72 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
673,23
Экономия при брони: -70,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
196,74
Экономия при брони: -18,13 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,69
Экономия при брони: -94,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
121,99
Экономия при брони: -0,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
189,50
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
185,90
Экономия при брони: -3,10 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
697,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
203,15
Экономия при брони: -16,78 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
670,46
Экономия при брони: -66,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto