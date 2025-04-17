Панзинорм® 10000 (Panzynorm 10000)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
181,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
630,96
Экономия при брони: -18,93 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
183,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
198,26
Экономия при брони: -19,72 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
690,70
Экономия при брони: -139,24 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
193,32
Экономия при брони: -16,18 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
730,18
Экономия при брони: -38,98 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
125,26
Экономия при брони: -4,20 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
193,09
Экономия при брони: -14,55 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
685,15
Экономия при брони: -26,48 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
190,72
Экономия при брони: -37,85 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
687,85
Экономия при брони: -29,13 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
194,77
Экономия при брони: -16,23 грн
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
688,39
Экономия при брони: -64,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Панзинорм® 10000 капсулы №21
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® 10000 капсулы №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,90 грн