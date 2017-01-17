гиперкалиемия. Одновременное применение с добавками калия, калийсберегающими диуретиками, заменителями соли, содержащими калий, или другими препаратами, которые могут повысить уровни калия (гепарин натрия и др.), не рекомендуется. В случае необходимости следует проводить мониторинг уровня калия.

Нарушение функции почек. Нет необходимости в коррекции дозы у пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина >10 мл/мин). На сегодня нет опыта безопасного применения у пациентов с клиренсом креатинина <10 мл/мин и лиц, которые проходят диализ, потому валсартан следует с осторожностью применять у таких пациентов.

Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина — в том числе валсартана или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов почечной недостаточностью (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Нарушение функции печени. Пациентам с легкими и умеренными нарушениями функции печени без холестаза валсартан следует назначать с осторожностью.

Пациенты с дисбалансом натрия и/или ОЦК. У пациентов с тяжелым дисбалансом натрия и ОЦК (например у тех, кто получает высокие дозы диуретиков) в отдельных случаях после начала терапии валсартаном может наблюдаться симптоматическая гипотензия. Дисбаланс натрия и/или ОЦК следует откорригировать перед началом лечения валсартаном, например путем снижения дозы диуретика.

Стеноз почечных артерий. Для пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом единственной почки безопасность применения валсартана не установлена.

Другие препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему, могут повысить уровень мочевины в крови и креатинина в плазме крови у пациентов с односторонним стенозом почечных артерий, поэтому рекомендуется проводить мониторинг функции почек при лечении пациентов с помощью валсартана.

Трансплантация почки. На данный момент нет опыта безопасного применения валсартана у пациентов, которым недавно была проведена трансплантация почки.

Первичный гиперальдостеронизм. Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом не должны получать терапию вальсартаном, поскольку основное заболевание влияет на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему.

Стеноз аорты и митрального клапана, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и с другими сосудорасширяющими препаратами, следует быть особенно осторожным при назначении препарата пациентам со стенозом аорты или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

Постинфарктное состояние (только 40; 80 и 160 мг). Комбинация каптоприла и валсартана не показала дополнительного клинического эффекта, зато риск развития нежелательных реакций повысился по сравнению с лечением соответствующими препаратами. Таким образом, не рекомендуется прием комбинации валсартана и ингибитора АПФ. Следует с осторожностью начинать терапию у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Обследование функции почек необходимо включить в обследование пациентов после перенесенного инфаркта миокарда. Применение валсартана у пациентов после перенесенного инфаркта миокарда часто приводит к некоторому снижению АД, но прекращения терапии из-за длительной симптоматической гипотензии, как правило, не требуется при условии соблюдения предоставленных инструкций относительно дозирования.

Сердечная недостаточность (только 40; 80 и 160 мг). У пациентов с сердечной недостаточностью тройная комбинация ингибитора АПФ, блокатора β-адренорецепторов и валсартана не показала никакого клинического преимущества. Эта комбинация, очевидно, повышает риск появления побочных явлений, и поэтому она не рекомендуется.

Следует с осторожностью начинать терапию пациентов с сердечной недостаточностью. Обследование пациентов с сердечной недостаточностью всегда должно включать обследование функции почек. Применение валсартана у пациентов с сердечной недостаточностью часто приводит к некоторому снижению АД, но прекращения терапии из-за длительной симптоматической гипотензии, как правило, не требуется при условии соблюдения предоставленных инструкций относительно дозирования.

Ангионевротический отек. О возникновении отека Квинке (в том числе отека гортани и голосовой щели, который приводит к обструкции дыхательных путей и/или отека лица, губ, глотки и/или языка) сообщалось у пациентов, получавших валсартан, у некоторых из этих пациентов отмечали в анамнезе отек Квинке при применении других препаратов, в том числе и ингибиторов АПФ. При развитии отека Квинке лечения следует прекратить. Его повторное применение противопоказано (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Другие состояния при стимуляции ренин-ангиотензиновой системы (только 320 мг). У пациентов, у которых функция почек может зависеть от активности ренин-ангиотензиновой системы (например с тяжелой сердечной недостаточностью с застойными явлениями), лечение ингибиторами АПФ также было связано с олигурией и/или прогрессивной азотемией и в редких случаях — с ОПН и/или летальным исходом. Поскольку валсартан является антагонистом ангиотензина II, нельзя исключать, что применение валсартана может ассоциироваться с нарушением функции почек.

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Артериальная гипотензия, синкопе, инсульт, гиперкалиемия и изменения функции почек, включая ОПН, отмечались у чувствительных пациентов, особенно при комбинации лекарственных средств, влияющих на эту систему. В связи с двойной блокадой РААС одновременное применение алискирена и антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ не рекомендуется.

Противопоказано одновременное применение комбинации валсартан/гидрохлоротиазид с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или почечной недостаточностью (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Особые предостережения относительно неактивных компонентов. Вальсакор содержит лактозу. У пациентов с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозным нарушением всасывания нельзя применять этот лекарственный препарат.

Дети. Нарушение функции почек. Применение препарата у детей с клиренсом креатинина <30 мл/мин и детей, которым проводят диализ, не исследовано, поэтому валсартан не рекомендуется применять у таких пациентов. Детям с клиренсом креатинина >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Необходимо тщательно контролировать функцию почек по уровню калия в плазме крови. Это касается, в частности, случаев, когда валсартан применяют при наличии других обстоятельств (высокая температура тела, дегидратация), что, вероятно, нарушает функцию почек.

Противопоказано одновременное применение валсартана с алискиреном у пациентов с почечной недостаточностью (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Нарушение функции печени. Как и взрослым, Вальсакор противопоказан детям с тяжелой печеночной недостаточностью, билиарным циррозом и холестазом. Клинический опыт применения Вальсакора у детей с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени тяжести ограничен. Доза валсартана таким пациентам не должна превышать 80 мг.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II противопоказано в течение всего периода беременности.

Эпидемиологические данные о риске тератогенного воздействия вследствие применения ингибиторов АПФ в I триместр беременности не убедительны, однако незначительное повышение риска не может быть исключено. Поскольку нет контролируемых эпидемиологических данных относительно риска при применении антагонистов рецепторов ангиотензина II, подобные риски могут существовать и для этого класса препаратов. За исключением случаев, когда продление терапии считается необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует перейти на альтернативное антигипертензивное лечение, что имеет установленный профиль безопасности для применения в период беременности. При подтверждении беременности прием антагонистов рецепторов ангиотензина II необходимо немедленно прекратить, и, если возможно, следует начать альтернативную терапию.

Известно, что применение антагонистов рецепторов ангиотензина II во II и III триместр беременности индуцирует у человека фетотоксичность (ослабление функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).

Если применение антагонистов рецепторов ангиотензина II начали со II триместра беременности, рекомендуется проведение УЗИ почек и черепа плода.

Младенцы, матери которых принимали антагонисты рецепторов ангиотензина II, требуют тщательного наблюдения относительно возникновения артериальной гипотензии.

Период кормления грудью. Из-за отсутствия какой-либо информации о применении валсартана в период кормления грудью прием препарата не рекомендуется. Желательно применять альтернативные препараты с лучшими установленными профилями безопасности в период кормления грудью, особенно при кормлении новорожденных или недоношенных младенцев.

Фертильность. При пероральном применении в дозе менее 200 мг/кг/сут валсартан не проявлял побочных действий на репродуктивную функцию крыс женского и мужского пола. Эта доза является в 6 раз выше максимальной рекомендованной дозы для людей на мг/м2 (расчеты считаются при пероральном применении 320 мг/сут и при массе тела пациента 60 кг).

Дети. Валсартан применяется для лечения АГ у детей в возрасте от 6 до 18 лет. Безопасность и эффективность применения Вальсакора детям от 1 года до 6 лет не установлены. Препарат не рекомендован для лечения сердечной недостаточности или постинфарктного состояния у детей из-за отсутствия данных относительно безопасности и эффективности применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Как и при приеме других антигипертензивных средств, желательно соблюдать осторожность во время управления транспортными средствами или при работе с механизмами вследствие возможного возникновения головокружения или слабости.