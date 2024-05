фармакодинамика. Валсартан — активный специфический антагонист рецепторов ангиотензина II. Он действует селективно на подтип рецепторов AT 1 , ответственных за известные эффекты ангиотензина II. Повышенные уровни ангиотензина II в плазме крови после блокады валсартаном рецепторов AT 1 могут стимулировать незаблокированные рецепторы AT 2 , регулирующие действие рецепторов AT 1 . Валсартан не проявляет какой-либо агонистической активности в отношении рецепторов AT 1 и имеет гораздо большее сродство (примерно в 20 000 раз) к рецепторам AT 1 , чем к рецепторам AT 2 . Неизвестно, связывается ли валсартан с другими гормональными рецепторами, блокирует их или ионные каналы, важные для регуляции сердечно-сосудистой системы.

Валсартан не ингибирует активность АПФ (известного также как кининаза II), что превращает ангиотензин I в ангиотензин II и катализирует распад брадикинина. Антагонисты ангиотензина II не вызывают кашля, поскольку не влияют на активность АПФ и не усиливают продукцию брадикинина и субстанции Р.

Лечение Вальсакором пациентов с АГ приводило к снижению АД, не влияя на ЧСС.

У большинства пациентов гипотензивное действие развивается в течение 2 ч после однократного перорального приема, а максимальный эффект со стороны АД достигается в течение 4–6 ч. Гипотензивный эффект длится более 24 ч после приема дозы. Во время повторного применения максимальное снижение АД достигается через 4 нед и сохраняется на протяжении всего периода длительного лечения. При одновременном применении с гидрохлоротиазидом достигается дополнительное снижение АД.

Резкое прекращение приема валсартана не приводит к внезапному повышению АД и другим нежелательным клиническим явлениям у пациентов.

При длительном применении у пациентов с АГ установлено, что препарат не оказывал существенного влияния на уровень общего ХС, мочевой кислоты, а также при исследованиях натощак — на концентрацию ТГ и глюкозы в плазме крови.

Применение препарата Вальсакор приводит к уменьшению случаев госпитализации по поводу сердечной недостаточности, замедлению прогрессирования сердечной недостаточности, улучшению функционального класса по классификации NYHA, увеличению фракции выброса, а также уменьшению признаков и симптомов сердечной недостаточности и улучшению качества жизни по сравнению с плацебо.

Валсартан был также эффективен для снижения летальности от сердечно-сосудистой патологии и случаев госпитализации вследствие сердечной недостаточности, а также рецидивирующего инфаркта миокарда. Валсартан положительно влиял на такой показатель, как период после перенесенного острого инфаркта миокарда до появления первых проявлений сердечно-сосудистой патологии, приводящих к летальному исходу.

Дети. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей и ожирение были наиболее частыми медицинскими факторами, способствующими развитию АГ у детей.

Фармакокинетика

Абсорбция. После перорального применения препарата C max валсартана в плазме крови достигается через 2–4 ч, в форме р-ра — через 1–2 ч. Средняя биодоступность таблеток и р-ра препарата составляет 23 и 39% соответственно. Прием пищи снижает экспозицию к валсартану примерно на 40% и C max в плазме крови — на 50%, хотя приблизительно через 8 ч после применения натощак концентрации валсартана в плазме крови аналогичны таковым при приеме в состоянии сытости. Однако такое снижение экспозиции не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта, поэтому валсартан можно применять либо во время еды, либо между приемами.

Распределение. Объем распределения валсартана в стабильном состоянии после в/в введения составляет около 17 л, указывая на то, что валсартан не распределяется в ткани экстенсивно. Валсартан хорошо связывается с белками плазмы крови (94–97%), преимущественно с альбумином.

Биотрансформация. Валсартан не биотрансформируется в большом объеме, поскольку лишь около 20% дозы восстанавливается в форме метаболитов. Гидроксиметаболит был определен в плазме крови в низкой концентрации (менее 10% AUC валсартана). Данный метаболит фармакологически неактивен.

Выведение. Валсартан показывает мультиэкспоненциальную кинетику распада (T ½ α <1 ч и T ½ β ≈9 ч). Валсартан главным образом выводится через желчевыводящие пути с калом (около 83% дозы) и через почки с мочой (около 13% дозы), преимущественно в неизмененном виде. После в/в введения клиренс валсартана из плазмы крови составляет около 2 л/ч, а его клиренс из почек составляет 0,62 л/ч (около 30% общего клиренса). T ½ валсартана составляет 6 ч.

Пациенты с сердечной недостаточностью (только 40; 80 и 160 мг). Среднее время достижения C max и T ½ валсартана у пациентов с сердечной недостаточностью и здоровых добровольцев одинаково. Величины AUC и C max валсартана увеличиваются линейно и почти пропорциональны повышению дозы выше клинического диапазона (40–160 мг 2 раза в сутки). Коэффициент кумуляции составляет в среднем 1,7. Клиренс валсартана после приема внутрь составляет примерно 4,5 л/ч. Возраст не влияет на клиренс у пациентов с сердечной недостаточностью.

Отдельные группы пациентов

Пациенты пожилого возраста. У некоторых больных пожилого возраста системное воздействие валсартана было несколько более выраженным, чем у лиц молодого возраста; однако не выявлено какой-либо клинической значимости этого.

Больные с нарушением функции почек. Не отмечено корреляции между функцией почек и системным воздействием валсартана. Поэтому больным с нарушением функции почек (клиренс креатинина >10 мл/мин) коррекции дозы не требуется. На данный момент нет опыта относительно безопасности применения препарата у пациентов с клиренсом креатинина <10 мл/мин и у тех, которые проходят диализ, поэтому валсартан следует с осторожностью применять у таких категорий пациентов. Валсартан имеет высокую степень связывания с белками плазмы крови, и его выведение при гемодиализе маловероятно.

Больные с нарушением функции печени. Примерно 70% величины дозы препарта, которая всосалась, экскретируется с желчью в основном в неизмененном виде. Валсартан не поддается значительной биотрансформации и, как можно ожидать, системное воздействие валсартана не коррелирует со степенью нарушений функции печени. Поэтому больным с печеночной недостаточностью небилиарного происхождения и при отсутствии холестаза коррекция дозы валсартана не требуется. Показано, что у больных с билиарным циррозом печени или обструкцией желчевыводящих путей AUC валсартана увеличивается примерно вдвое.

Больные с нарушением функции почек. Применение препарата у детей с клиренсом креатинина <30 мл/мин и у детей, которым проводят диализ, не изучалось, поэтому валсартан не рекомендуется таким пациентам. Для детей с клиренсом креатинина >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Следует тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови.