ВАЛСАРТАН (VALSARTANUM)

АГ. Рекомендуемая доза вальзартана составляет 80 или 160 мг 1 раз в сутки независимо от расы, возраста и пола больного. Антигипертензивный эффект достигается в первые 2 нед лечения; максимальный эффект отмечается через 4 нед. Больным, у которых не удается достичь адекватного снижения АД, суточная доза вальзартана может быть повышена до 320 мг или дополнительно назначены диуретические средства. Вальзартан можно применять также сочетанно с другими антигипертензивными средствами.

Сердечная недостаточность. Рекомендуемая начальная доза вальзартана составляет 40 мг 2 раза в сутки ежедневно. Дозу вальзартана следует повысить методом титрования до 80 или 160 мг 2 раза в сутки, то есть до максимальной, хорошо переносимой дозы. Максимальная суточная доза вальзартана в клинических исследованиях, принятая в несколько приемов, составила 320 мг. При оценке состояния пациентов с сердечной недостаточностью всегда необходимо включать оценку функции почек.

Постинфарктное состояние. Лечение может быть начато уже через 12 ч после инфаркта миокарда. После начальной дозы 20 мг 2 раза в сутки дозу вальзартана необходимо повысить до 40; 80 и 160 мг 2 раза в сутки на протяжении последующих нескольких недель. Рекомендуемая максимальная доза — 160 мг 2 раза в сутки. Рекомендовано достижение дозы 80 мг 2 раза в сутки на протяжении до 2 нед после начала терапии и рекомендуемой максимальной дозы в течение 3 мес, исходя из переносимости пациентом вальзартана в период титрования дозы.

При возникновении симптоматической гипотензии или почечной дисфункции следует рассмотреть вопрос о снижении дозы.

Возможно применение вальзартана у пациентов, получавших другие препараты, применяемые после инфаркта миокарда, например тромболитики, ацетилсалициловую кислоту, блокаторы β-адренорецепторов и статины. Оценивая состояние пациентов после инфаркта миокарда, всегда необходимо оценивать функцию почек.

Примечание относительно всех показаний: пациентам с нарушением функции почек или печеночной недостаточностью нежелчного происхождения и без холестаза коррекция дозы препарата не требуется.