Киев
Вальсакор® (Valsacor)

Вальсакор® (Valsacor)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 417 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
278,80 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
487,46 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
561,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
697,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,78 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
279,06 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
601,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
228,90 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
612,18 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
759,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,50 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
276,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
564,50 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
708,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,10
Экономия при брони: -15,30 грн
222,80 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
312,96
Экономия при брони: -22,29 грн
290,67 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
584,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
658,15
Экономия при брони: -70,01 грн
588,14 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
762,89
Экономия при брони: -55,09 грн
707,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
204,76 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
531,60 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
552,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
686,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
198,36 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,74 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
601,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
725,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
198,54 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,48 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
542,46 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
664,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
124,80
Экономия при брони: -14,54 грн
110,27 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
315,90 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
245,20
Экономия при брони: -14,88 грн
230,32 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
643,18
Экономия при брони: -72,63 грн
570,55 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
786,15
Экономия при брони: -74,12 грн
712,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,50
Экономия при брони: -11,70 грн
226,80 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
304,70
Экономия при брони: -10,10 грн
294,60 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -0,10 грн
604,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -0,10 грн
738,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
205,48 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,28 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
563,16 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
693,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,00
Экономия при брони: -8,20 грн
226,80 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
154,45
Экономия при брони: -7,15 грн
147,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -0,10 грн
604,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -0,10 грн
738,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,44 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
296,02 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
636,90 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
775,74 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
205,44 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,60 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
521,60 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
552,78 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
686,94 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,94 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
293,56 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
551,40 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
683,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,82 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
281,58 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
522,26 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
550,32 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
666,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,10
Экономия при брони: -6,30 грн
226,80 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
304,60
Экономия при брони: -10,00 грн
294,60 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
584,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -0,10 грн
604,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
615,17
Экономия при брони: -0,08 грн
615,09 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 21 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,58 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
279,32 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
562,14 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
696,24 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,70 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
281,52 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
609,66 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
719,94 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
585,70 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
720,70 грн
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