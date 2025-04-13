Харьков (адрес не указан)
Доступно в 417 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,10
Экономия при брони: -15,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
312,96
Экономия при брони: -22,29 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
584,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
658,15
Экономия при брони: -70,01 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
762,89
Экономия при брони: -55,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
124,80
Экономия при брони: -14,54 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
315,90 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
245,20
Экономия при брони: -14,88 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
643,18
Экономия при брони: -72,63 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
786,15
Экономия при брони: -74,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
304,70
Экономия при брони: -10,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,00
Экономия при брони: -8,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
154,45
Экономия при брони: -7,15 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,10
Экономия при брони: -6,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
304,60
Экономия при брони: -10,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
584,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
615,17
Экономия при брони: -0,08 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 21 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto