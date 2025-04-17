Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,90
Экономия при брони: -11,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
297,50
Экономия при брони: -6,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
638,70
Экономия при брони: -19,16 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
722,22
Экономия при брони: -21,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
228,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
152,55
Экономия при брони: -4,70 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
301,45
Экономия при брони: -0,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
615,17
Экономия при брони: -0,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
491,84
Экономия при брони: -0,33 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
258,91
Экономия при брони: -32,32 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
674,62
Экономия при брони: -111,06 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
787,59
Экономия при брони: -103,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
315,80
Экономия при брони: -20,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
239,80
Экономия при брони: -24,29 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
611,81
Экономия при брони: -32,66 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
638,07
Экономия при брони: -35,51 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
780,57
Экономия при брони: -78,15 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
230,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
402,93
Экономия при брони: -0,27 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
241,80 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
305,20
Экономия при брони: -39,97 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
556,42
Экономия при брони: -63,97 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
627,01
Экономия при брони: -69,37 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
767,05
Экономия при брони: -44,87 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,70
Экономия при брони: -5,50 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,20
Экономия при брони: -9,35 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
201,17
Экономия при брони: -0,13 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
1 социальна аптека
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,66
Экономия при брони: -34,65 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
523,18
Экономия при брони: -30,52 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
629,49
Экономия при брони: -65,46 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
770,08
Экономия при брони: -50,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,11
Экономия при брони: -39,22 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
642,84
Экономия при брони: -39,77 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
833,35
Экономия при брони: -111,17 грн