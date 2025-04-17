Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
240,86
Экономия при брони: -31,24 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
307,88
Экономия при брони: -42,65 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
256,83
Экономия при брони: -11,57 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
632,51
Экономия при брони: -59,76 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
773,78
Экономия при брони: -73,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,90
Экономия при брони: -5,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
300,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
503,22
Экономия при брони: -2,92 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,11
Экономия при брони: -30,55 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
311,73
Экономия при брони: -47,21 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
642,84
Экономия при брони: -69,39 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
825,90
Экономия при брони: -142,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
231,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
300,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
402,33
Экономия при брони: -2,33 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
245,18
Экономия при брони: -1,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,10
Экономия при брони: -4,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -3,50 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
369,25
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,00
Экономия при брони: -9,10 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
304,20
Экономия при брони: -7,90 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -3,50 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
245,25
Экономия при брони: -35,61 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
317,13
Экономия при брони: -45,62 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
619,46
Экономия при брони: -83,77 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
638,49
Экономия при брони: -65,74 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
781,09
Экономия при брони: -79,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
246,09
Экономия при брони: -38,11 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
643,74
Экономия при брони: -70,29 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
787,52
Экономия при брони: -87,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
231,80
Экономия при брони: -2,90 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
149,55
Экономия при брони: -1,40 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
401,73
Экономия при брони: -2,33 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
241,21
Экономия при брони: -13,89 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
311,91
Экономия при брони: -35,89 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
627,98
Экономия при брони: -69,60 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
602,91
Экономия при брони: -23,02 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
768,23
Экономия при брони: -84,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
242,74
Экономия при брони: -15,42 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
631,97
Экономия при брони: -39,08 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
773,11
Экономия при брони: -73,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
230,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
300,90
Экономия при брони: -4,60 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
604,10
Экономия при брони: -3,50 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
738,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
249,68
Экономия при брони: -43,43 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
321,17
Экономия при брони: -53,38 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
599,65
Экономия при брони: -63,63 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
644,47
Экономия при брони: -56,53 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
815,19
Экономия при брони: -133,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
120,03
Экономия при брони: -15,28 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,56
Экономия при брони: -45,78 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
541,52
Экономия при брони: -75,70 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
764,61
Экономия при брони: -49,52 грн