Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
241,80 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,30 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
401,12
Экономия при брони: -19,65 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
734,81
Экономия при брони: -34,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
243,94
Экономия при брони: -30,38 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
316,80
Экономия при брони: -34,14 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
616,70
Экономия при брони: -83,64 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
667,39
Экономия при брони: -83,94 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
780,28
Экономия при брони: -67,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
294,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
624,00
Экономия при брони: -86,40 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
744,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
243,72
Экономия при брони: -30,37 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
159,68
Экономия при брони: -20,68 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
599,67
Экономия при брони: -28,83 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
634,50
Экономия при брони: -31,41 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
776,21
Экономия при брони: -39,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
245,06
Экономия при брони: -29,61 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
319,00
Экономия при брони: -50,26 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
604,20
Экономия при брони: -103,80 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
638,01
Экономия при брони: -77,16 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
780,50
Экономия при брони: -65,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
240,27
Экономия при брони: -30,39 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
316,03
Экономия при брони: -42,82 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
585,91
Экономия при брони: -71,09 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
636,50
Экономия при брони: -44,36 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
778,65
Экономия при брони: -69,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
245,09
Экономия при брони: -32,02 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
319,78
Экономия при брони: -46,57 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
582,75
Экономия при брони: -68,31 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
635,35
Экономия при брони: -40,94 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
777,25
Экономия при брони: -68,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,70
Экономия при брони: -15,70 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
300,60
Экономия при брони: -17,50 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
581,20 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
714,40
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
251,65
Экономия при брони: -40,52 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
311,17
Экономия при брони: -37,96 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
591,02
Экономия при брони: -76,58 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
630,70
Экономия при брони: -38,56 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
771,56
Экономия при брони: -62,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
240,56
Экономия при брони: -33,36 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
312,42
Экономия при брони: -41,72 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
588,94
Экономия при брони: -23,41 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
629,01
Экономия при брони: -62,35 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
769,49
Экономия при брони: -53,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
236,90
Экономия при брони: -18,90 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
304,80
Экономия при брони: -21,70 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
570,90
Экономия при брони: -77,50 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
725,10
Экономия при брони: -21,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
243,50
Экономия при брони: -39,31 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
305,58
Экономия при брони: -39,55 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
636,68
Экономия при брони: -74,02 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
595,45
Экономия при брони: -30,56 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
778,87
Экономия при брони: -62,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
239,82
Экономия при брони: -25,82 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
333,66
Экономия при брони: -51,29 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
629,79
Экономия при брони: -67,13 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 320 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
589,62
Экономия при брони: -24,15 грн
Вальсакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №84
KRKA d.d. Novo Mesto
770,45
Экономия при брони: -54,25 грн