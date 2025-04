Мукоген (INN — ребамипид) ― согласно АТС-классификации относится к прочим препаратам для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Действующее вещество ребамипид, по своей химической структуре это 2-(4-хлорбензоиламино)-3-[2(1H)-хинолон-4-ил] пропионовая кислота. Впервые препарат синтезирован в Японии фармацевтической компанией «Otsuka Pharmaceutical» (Федив О.И., Багрий В.М., 2008). Обладает противоязвенными и противовоспалительными свойствами. Выпускается для перорального приема в форме таблеток.

Сфера применения

Ребамипид — единственное лекарственное средство, которое отобрали из 500 гастроцитопротекторов, исследуемых в период 1980–2005 гг. для промышленного производства (Федив О.B., Багрий В.М., 2008).

Ребамипид изначально планировалось поставлять на фармацевтический рынок как препарат для лечения заболеваний верхних отделов пищеварительной системы, поэтому препараты на его основе на данный момент официально показаны при заболеваниях желудка.

Мукоген применяют при следующих перечисленных ниже заболеваниях

Обострение хронического гастрита с повышенной кислотностью

Хронический гастрит ― это хроническое воспаление, локализующееся в слизистой оболочке желудка. Современная классификация выделяет три типа хронического гастрита: бактериальный (ассоциированный с Helicobacter pylori), аутоиммунный и рефлюкс-гастрит, связанный с забросом желчи в полость желудка. При гастритах может отмечаться повышенное содержание кислоты в желудочном соке, которая дополнительно оказывает повреждающее воздействие на слизистую оболочку желудка.

При гастрите пациента беспокоят ощущение тяжести, боль в эпигастральной области, отрыжка, изжога. Также по причине гиперсекреции могут возникать нарушения стула. При обострениях все симптомы становятся наиболее выраженными. Стимулируя выработку простагландинов и защитной слизи, Мукоген усиливает защитные свойства желудка, в результате чего симптомы воспаления устраняются.

Эрозивный гастрит

Эрозивный гастрит ― воспаление слизистой оболочки желудка, сопровождающееся формированием на ее поверхности эрозий. Наличие эрозий чаще всего свидетельствует об остром воспалении, но они также могут быть проявлением подострых и хронических состояний. Симптоматика может быть скудной либо выраженной. Пациента беспокоят такие симптомы, как тошнота, болезненность в эпигастрии, отрыжка, в редких случаях — кровотечение с поверхности эрозий. Назначение Мукогена может устранить острые проявления болезни и повысить сопротивляемость слизистой оболочки инфекциям и другим повреждающим факторам.

Неязвенная диспепсия

Неязвенная диспепсия ― это функциональное расстройство, видимая органическая причина расстройства отсутствует. Значение в возникновении симптомов диспепсии имеют психоэмоцональное состояние человека, наличие стрессовых факторов. Пациент жалуется на симптомы гастрита: боль, тошнота, ощущение тяжести, отрыжка, вздутие. Важно исключить все возможные расстройства со стороны желудка и кишечника, прежде чем установить окончательный диагноз.

Назначение Мукогена при функциональной диспепсии носит характер симптоматической терапии. Повышение выработки слизи, простагландинов нормализует состояние слизистой оболочки желудка и устраняет неприятные симптомы.

Механизм действия

Главный эффект препарата, благодаря которому он применяется в гастроэнтерологии, — это гастроцитопротекторный. Он достигается благодаря увеличению выработки слизи и простагландинов PgE1 и PgE2, играющих важную роль в поддержании защитного барьера желудка. Применение ребамипида способствует экспрессии гена ЕР4, который стимулирует выработку слизи, а также синтез ЦОГ-2, которая, в свою очередь, увеличивает выработку защитных простагландинов. Ребамипид способен поглощать свободные радикалы, которые потенциально опасны для слизистой оболочки. Препарат ослабляет воздействие цитокинов, выработку которых стимулирует Helicobacter pylori (Arakawa T. et al., 1998).

Исследования

Последние исследования, связанные с изучением свойств ребамипида, посвящены его эффектам в гастроэнтерологической практике при поражениях слизистой оболочки желудка, ассоциированной с Helicobacter pylori. Также достаточное количество исследований посвящено применению ребамипида в офтальмологической практике.

Ребамипид в дополнение к тройной терапии при лечении бактериального гастрита

Было проведено проспективное рандомизированное сравнительное исследование для оценки эффективности безопасности применения ребамипида в схеме тройной эрадикационной терапии инфекции, вызванной Helicobacter pylori. В исследовании приняли участие 94 пациента с неосложненной язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, связанной с Helicobacter pylori.

Все пациенты были разделены на три группы. В 1-ю, контрольную группу, вошли 36 пациентов. Они получали стандартную тройную терапию с применением омепразола — 20 мг 2 р/сут, амоксициллина — 1000 мг 2 р/сут, кларитромицина — 500 мг 2 р/сут. Лечение длилось 10 дней.

Во 2-ю группу вошли 33 пациента. Они также получали стандартную тройную схему эрадикационной терапии: омепразол — 20 мг 2 р/сут, амоксициллин — 1000 мг 2 р/сут, кларитромицин — 500 мг 2 р/сут , но дополнительно — ребамипид — 100 мг 3 р/сут. Длительность лечения составила 10 дней.

В 3-ю группу включили 25 пациентов, получавших стандартное тройное лечение: омепразол — 20 мг 2 р/сут, амоксициллин — 1000 мг 2 р/сут, кларитромицин — 500 мг 2 р/сут , а также ребамипид — 100 мг 3 р/сут. Эта группа пациентов также принимала ребамипид в течение последующих 20 дней после лечения.

Для оценки результатов терапии использовался респираторный тест через 1,5 мес после пройденного курса. Все побочные эффекты пациенты заносили в специальный дневник.

Через 1,5 мес после лечения у всех больных с язвенной болезнью желудка были взяты образцы тканей для гистологического исследования биоптатов из антрального отдела и тела желудка. Прогрессирование воспалительного процесса оценивали по обновленной Сиднейской шкале.

В результате исследования были установлены эффективная эрадикация Helicobacter pylori, более высокая скорость эпителизации язв в случае дополнения тройной терапии ребамипидом. Также пролонгирование приема ребамипида дополнительно улучшает показатели регенерации слизистой оболочки. Назначение ребамипида при этом не увеличило количество побочных реакций, что продемонстрировало безопасность назначения препарата (Андреев Д.Н. и соавт., 2018).

Эффективность ребамипида в составе комплексной терапии

Еще одна группа ученых из Китая сравнила эффективность лечения язв после проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя желудка комбинированной терапией ребамипида и лансопразола и эффективность монотерапии лансопразолом.

Для этого исследования отобрали 300 пациентов и разделили на две группы ― экспериментальную и контрольную. В каждую группу вошли по 150 больных. Всем пациентам была проведена эндоскопическая диссекция подслизистого слоя. Показаниями к хирургическому лечению послужили аденома желудка с интраэпителиальной неоплазией от низкой до высокой степени; хорошо дифференцированная или умеренно дифференцированная интрамукозная карцинома; хорошо дифференцированная или умеренно дифференцированная поверхностная карцинома желудка без изъязвления или с язвами (диаметр <3 см); недифференцированная карцинома <2 см без изъязвления.

1-я контрольная группа пациентов получала в первые 3 дня после операции 30 мг пантопразола в/в каждые 12 ч и плацебо 3 р/сут. Начиная с 4-х суток и по 56-й день лечения, пациентам назначали перорально лансопразол по 30 мг/сут и плацебо 3 р/сут.

2-я экспериментальная группа получала первые 3 дня после хирургического вмешательства 30 мг пантопразола в/в каждые 12 ч и 100 мг ребамипида 3 р/сут. А на 4-е сутки пациентам назначали перорально 30 мг лансопразола в сутки и 100 мг ребамипида по 3 р/сут.

Эффективность лечения оценивали путем эндоскопического обследования пациентов через 4 и 8 нед после операции.

Результаты показали, что эффективность комбинированной терапии и монотерапии были приблизительно одинаковыми через 4 нед (показатели заживления были одинаково низкими). Через 8 нед показатели заживления в экспериментальной группе были значительно лучше, чем в контрольной (Bin Yan et al., 2019).

Способность ребамипида останавливать лизис кости

Перепрофилирование лекарственных средств в последнее время приобретает все большее значение. Перепрофилирование обладает значительным преимуществом по сравнению с разработкой традиционных лекарств, потому что препарат с новыми выявленными свойствами уже прошел исследования на токсичность; его безопасность известна, и риск потенциально опасных побочных эффектов снизился.

В 2016 г. были опубликованы результаты исследования, в котором изучалось влияние ребамипида на остеокластогенез у человека (остеокласты принимают участие в рассасывании костной ткани).

Исследование было проведено in vitro. Для этого были взяты образцы периферической крови у добровольцев. Путем центрифугирования были выделены из крови мононуклеары — источники остеокластов. Остеокласты культивировались при наличии макрофагального колониестимулирующего фактора и человеческих цитокинов из семейства факторов некроза опухолей. Эти вещества стимулируют рост остеокластов. К части образцов остеокластов добавляли ребамипид. Изменение числа остеокластов оценивали при помощи покадровой фотографии и формирования актиновых колец.

В ходе исследования было зафиксировано, что под влиянием ребамипида рост культуры остеокластов замедлялся. Данное новое свойство может быть использовано в будущем для лечения некоторых заболеваний, сопровождающихся лизисом в кости, в частности для борьбы с остеопорозом и последствиями ревматоидного артрита (Yuki Nanke et al., 2016).

Терапия ребамипидом повреждений толстой кишки, вызванных лучевой нагрузкой

Была выявлена эффективность ребамипида в отношении радиационно-индуцированного повреждения толстого кишечника. В ходе данного эксперимента 30 лабораторных мышей подвергли облучению в зоне брюшной полости. Доза составила 13 Гр. Затем животным вводили ребамипид в дозе 200–400 мг/кг/сут в течении 6 дней. Контрольная группа не принимала препарат. Затем у животных были взяты образцы тканей кишечника для гистологического исследования.

Результаты показали, что состояние тканей кишечника мышей, принимавших ребамипид, было значительно лучше. Предполагается, что была ускорена регенерация. Таким образом, ученые предположили, что применение ребамипида может быть актуально при радиационных поражениях толстого кишечника. Актуальность этого исследования связана с побочными эффектами лучевой терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями (Hyosun Jang et al., 2017).

Ребамипид в офтальмологической практике

Получены данные о применении ребамипида в офтальмологической практике. Изучались свойства 2% раствора для офтальмологического применения у пациентов с симптомами сухого глаза. В эксперименте приняли участие 20 человек. Пациенты были в возрасте старше 20 лет. В течение 3 мес они закапывали в глаза раствор по предложенной схеме; заполняли специальные анкеты, в которых указывали наличие симптомов. Эффективность лечения оценивали путем офтальмологического осмотра и проведения специфических тестов (время разрыва глазной пленки, тест Ширмера без анестезии, окрашивание поверхности роговицы флуоресцеиновым красителем и бенгальским розовым). Результаты терапии показали значительное уменьшение выраженности симптомов и улучшение показателей тестов (Shrivastava S. et al., 2017).

Выводы

Мукоген обладает выраженными гастропротекторными свойствами, подтвержденными рядом исследований. На данный момент эффекты препарата Мукоген связывают с такими механизмами, как активация генов, кодирующих ЦОГ–2, генов, отвечающих за выработку слизи, и инактивация свободных радикалов.

Результат применения Мукогена при заболеваниях желудка ― ускорение процессов регенерации тканей слизистой оболочки, ускорение заживления эрозивно-язвенных повреждений.

Выявлены перспективы применения ребамипида в онкологической практике, он проявляет свойства гастропротектора в условиях повреждений кишечника, имеющих радиационное происхождение.

Установлена способность ребамипида влиять на процессы пролиферации остеокластов. На данный момент известны только результаты эксперимента in vitro.

Ведутся исследования применения раствора ребамипида при лечении офтальмологических заболеваний.

Ребамипид ― вещество, способное оказывать влияние на организм в различных направлениях. Поскольку с точки зрения экономичности перепрофилирование препарата является более выгодным, чем изобретение нового лекарственного средства, поиски применения его в новых медицинских направлениях активно ведутся и считаются перспективными.