Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
481,00
Экономия при брони: -19,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,74
Экономия при брони: -14,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,30
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
502,04
Экономия при брони: -61,45 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
497,56
Экономия при брони: -38,71 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
481,00
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
498,29
Экономия при брони: -49,72 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
500,26
Экономия при брони: -51,69 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
485,32
Экономия при брони: -64,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -3,80 грн