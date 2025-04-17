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Мукоген (Mucogen)

Мукоген (Mucogen)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
481,00
Экономия при брони: -19,90 грн
461,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
418,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,74
Экономия при брони: -14,36 грн
464,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
420,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,30
Экономия при брони: -9,70 грн
468,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -3,80 грн
468,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
502,04
Экономия при брони: -61,45 грн
440,59 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -3,80 грн
468,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
434,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
497,56
Экономия при брони: -38,71 грн
458,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
414,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
481,00
Экономия при брони: -12,40 грн
468,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
498,29
Экономия при брони: -49,72 грн
448,57 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -3,80 грн
468,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
413,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
500,26
Экономия при брони: -51,69 грн
448,57 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
429,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
485,32
Экономия при брони: -64,60 грн
420,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
418,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -3,80 грн
468,60 грн
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