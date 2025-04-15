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Мукоген (Mucogen)

Мукоген (Mucogen)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 257 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,30 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
457,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
440,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
509,47
Экономия при брони: -59,92 грн
449,55 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
419,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
481,00
Экономия при брони: -25,70 грн
455,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,70 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
400,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
434,50 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
434,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
456,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -17,10 грн
455,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
457,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
457,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
508,42
Экономия при брони: -52,34 грн
456,08 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
159,89 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,30
Экономия при брони: -23,00 грн
455,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
481,00
Экономия при брони: -25,70 грн
455,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
481,00
Экономия при брони: -25,70 грн
455,30 грн
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