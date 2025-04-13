Киев (адрес не указан)
Доступно в 935 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,30
Экономия при брони: -9,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,70
Экономия при брони: -17,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
507,42
Экономия при брони: -77,13 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
502,94
Экономия при брони: -76,45 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
496,80
Экономия при брони: -55,46 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
498,20
Экономия при брони: -75,72 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
497,47
Экономия при брони: -45,49 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,50
Экономия при брони: -17,10 грн