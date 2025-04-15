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Мукоген (Mucogen)

Мукоген (Mucogen)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
477,00
Экономия при брони: -77,10 грн
399,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,71
Экономия при брони: -78,81 грн
399,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
459,00
Экономия при брони: -59,10 грн
399,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
377,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
495,98
Экономия при брони: -57,67 грн
438,31 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
477,71
Экономия при брони: -46,45 грн
431,26 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
130,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
458,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
459,00
Экономия при брони: -59,10 грн
399,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
440,73 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
459,00
Экономия при брони: -34,20 грн
424,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,30
Экономия при брони: -20,10 грн
458,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
440,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
471,78
Экономия при брони: -17,51 грн
454,27 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
460,60
Экономия при брони: -2,40 грн
458,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
420,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
501,90
Экономия при брони: -74,61 грн
427,29 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
488,10
Экономия при брони: -55,22 грн
432,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
493,80
Экономия при брони: -73,48 грн
420,32 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
457,10 грн
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