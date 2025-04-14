Днепр (адрес не указан)
Доступно в 289 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
502,65
Экономия при брони: -51,83 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
503,03
Экономия при брони: -52,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
502,79
Экономия при брони: -51,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
457,10
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
478,30
Экономия при брони: -23,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
491,72
Экономия при брони: -58,91 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
501,62
Экономия при брони: -52,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
472,40
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
487,81
Экономия при брони: -31,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
496,91
Экономия при брони: -44,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
495,92
Экономия при брони: -48,01 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
495,70
Экономия при брони: -49,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
497,47
Экономия при брони: -50,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
486,59
Экономия при брони: -36,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Мукоген таблетки, покрытые оболочкой 100 мг стрип №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd