Лориста® (Lorista)
Лориста инструкция по применению
Состав
Лозартан - 100 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лозартан — синтетический антагонист рецепторов ангиотензина II (типа AT1) для перорального применения. Ангиотензин II — мощный вазоконстриктор — является активным гормоном ренин-ангиотензиновой системы и одним из важнейших факторов патофизиологии АГ. Ангиотензин II связывается с рецептором AT1, который содержится во многих тканях (например в гладких мышцах сосудов, надпочечниках, почках и сердце), определяя ряд важных биологических эффектов, в том числе вазоконстрикцию и высвобождение альдостерона. Ангиотензин II также стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток.
Лозартан селективно связывается с рецептором AT1. В условиях in vitro и in vivo лозартан и его фармакологически активный метаболит — карбоксильная кислота (Е-3174) — блокируют все физиологически весомые влияния ангиотензина II, независимо от источника или пути синтеза.
Лозартан не связывается и не блокирует другие рецепторы гормонов или ионные каналы, важные для сердечно-сосудистой регуляции. Лозартан не подавляет АПФ (киназу II) — фермент, который способствует распаду брадикинина. Вследствие этого не происходит усиление побочных эффектов, опосредованных брадикинином.
При применении лозартана устранение отрицательной обратной реакции ангиотензина II на секрецию ренина приводит к повышению активности ренина в плазме крови (АРП). Такое повышение АРП приводит к росту концентрации ангиотензина II в плазме крови. Хотя происходит такой рост, антигипертензивная активность и супрессия концентрации альдостерона в плазме крови сохраняются, что свидетельствует об эффективной блокаде рецепторов ангиотензина II. После отмены лечения лозартаном АРП и показатели уровней ангиотензина II в течение 3 дней возвращаются к исходным значениям.
Как лозартан, так и его основной метаболит имеют более высокое сродство к AT1-рецепторам, чем к AT2-рецепторам. Активный метаболит в 10–40 раз активнее, чем лозартан.
Фармакокинетика. Абсорция. После перорального приема лозартан хорошо всасывается и подвергается метаболизму первого прохождения с формированием активного метаболита карбоксильной кислоты и неактивных метаболитов. Системная биодоступность таблеток лозартана составляет приблизительно 33%. Средние Cmax лозартана и его активного метаболита достигаются соответственно через 1 и 3–4 ч.
Распределение. Более 99% лозартана и его активного метаболита связываются с белками плазмы крови, прежде всего с альбумином. Объем распределения лозартана составляет 34 л.
Биотрансформация. Около 14% лозартана при в/в введении или пероральном применении превращается в активный метаболит. После в/в и перорального применения лозартана калия, меченного 14С, радиоактивность в циркулирующей плазме крови, как правило, характеризуется лозартаном и его метаболитом. Минимальная конверсия лозартана до его активного метаболита наблюдалась примерно в 1% случаев. Кроме активного метаболита образуются и неактивные метаболиты.
Выведение. Плазменный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет 600 и 50 мл/мин соответственно. Почечный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет приблизительно 74 и 26 мл/мин соответственно. Когда лозартан применяют перорально, около 4% дозы выделяется в неизмененном виде с мочой и около 6% дозы — с мочой в виде активного метаболита. Фармакокинетические свойства лозартана и его активного метаболита линейны при пероральных дозах лозартана калия до 200 мг.
После перорального применения концентрации в плазме крови лозартана и его активного метаболита уменьшаются полиэкспоненциально с конечным Т½ около 2 и 6–9 ч соответственно. При дозе 100 мг, применяемой 1 раз в сутки, лозартан и его активный метаболит не накапливаются в плазме крови в значительном количестве.
Лозартан и его метаболиты выводятся как с желчью, так и с мочой. После перорального применения 14С-меченного лозартана около 35/43% радиоактивно меченного препарата выявлено в моче и 58/50% — в кале.
Отдельные группы пациентов. Концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови пациентов пожилого возраста с АГ значимо не отличаются от данных показателей у молодых пациентов с АГ.
Концентрации лозартана в плазме крови были в 2 раза выше у женщин с АГ по сравнению с мужчинами, в то время как концентрации активного метаболита в плазме крови у мужчин и женщин существенно не отличались.
При приеме внутрь пациентами с легким и умеренным алкогольным циррозом печени концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови выявлялись соответственно в 5 и 1,7 раза выше, чем у молодых мужчин-добровольцев.
Концентрации лозартана в плазме крови у пациентов с клиренсом креатинина 10 мл/мин не отличались от таковых у лиц с неизмененной функцией почек. При сравнении AUC у пациентов с нормальной функцией почек AUC лозартана у пациентов, находящихся на гемодиализе, оказалась примерно в 2 раза больше.
Плазменные концентрации активного метаболита не изменяются у пациентов с нарушением функции почек или больных, находящихся на гемодиализе.
Лозартан и его активный метаболит не могут быть выведены с помощью гемодиализа.
Фармакокинетика у детей. Фармакокинетика лозартана изучалась с участием 50 детей с АГ в возрасте от 1 мес до 16 лет после перорального применения 1 раз в сутки в дозах от 0,54 до 0,77 мг/кг (средние дозы).
Результаты показали, что активный метаболит лозартана образуется у пациентов всех возрастных групп. Результаты указывают на примерно аналогичные показатели фармакокинетики лозартана после перорального применения у новорожденных и детей дошкольного и школьного возраста. Фармакокинетические показатели метаболита больше отличались в зависимости от возрастной группы. При сравнении детей дошкольного возраста и подростков такие различия были статистически значимыми. Экспозиция у новорожденных и детей до 2 лет была сравнительно высокой.
Показания Лориста
лечение эссенциальной гипертензии у взрослых, а также у детей в возрасте старше 6 лет.
- Лечение заболевания почек у взрослых пациентов с АГ и сахарным диабетом II типа с протеинурией ≥0,5 г/сут — как часть антигипертензивной терапии.
- Лечение хронической сердечной недостаточности (у пациентов 60 лет и старше), когда применение ингибиторов АПФ считается невозможным по причине несовместимости, особенно при кашле, что противопоказано. Пациентов с сердечной недостаточностью, состояние которых стабилизировалось при применении ингибитора АПФ, не следует лечить лозартаном. У пациента фракция выброса левого желудочка должна составлять ≤40%, состояние должно быть клинически стабильным, также пациенту следует придерживаться установленного режима лечения хронической сердечной недостаточности.
- Снижение риска развития инсульта у взрослых пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка, что документально подтверждено с помощью ЭКГ.
Применение Лориста
таблетки лозартана следует запивать стаканом воды. Применение препарата не зависит от приема пищи.
АГ. Обычно начальная и поддерживающая доза для большинства пациентов составляет 50 мг 1 раз в сутки (1 таблетка Лористы 50 мг). Максимальный антигипертензивный эффект достигается на 3–6-ю неделю после начала лечения. Для некоторых пациентов может оказаться благоприятным повышение дозы препарата до 100 мг 1 раз в сутки (утром).
Лористу можно применять в сочетании с другими антигипертензивными препаратами, особенно диуретиками (например гидрохлоротиазидом).
Пациенты с АГ и сахарным диабетом II типа с протеинурией ≥0,5 г/сут. Обычно начальная доза составляет 50 мг (1 таблетка Лористы) 1 раз в сутки. Дозу можно повысить до 100 мг 1 раз в сутки в зависимости от того, каковы показатели АД через 1 мес после начала лечения. Лористу можно применять с другими антигипертензивными препаратами (например диуретиками, блокаторами кальциевых каналов, блокаторами α- или β-рецепторов и препаратами центрального действия), а также инсулином и другими гипогликемическими широко применяемыми препаратами (например сульфонилмочевиной, глитазонами и ингибиторами глюкозидазы).
Сердечная недостаточность. Обычно начальная доза Лористы у пациентов с хронической сердечной недостаточностью составляет 12,5 мг 1 раз в сутки. Как правило, доза титруется с недельным интервалом (а именно: 12,5; 25; 50 мг/сут) до обычной поддерживающей дозы 50 мг (1 таблетка Лористы) 1 раз в сутки в зависимости от индивидуальной переносимости.
Снижение риска развития инсульта у пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка, что документально подтверждено с помощью ЭКГ. Обычно начальная доза составляет 50 мг лозартана (1 таблетка Лористы 50 мг) 1 раз в сутки. В зависимости от изменений уровня АД к лечению следует добавить гидрохлоротиазид в низкой дозе и/или повысить дозу Лористы до 100 мг 1 раз в сутки.
Отдельные группы пациентов
Применение у пациентов с пониженным ОЦК. Пациентам со сниженным ОЦК (например вследствие лечения высокими дозами диуретиков) начинать терапию следует с дозы 25 мг 1 раз в сутки.
Применение у пациентов с нарушением функции почек и пациентов, которым проводят сеансы гемодиализа. При назначении Лористы пациентам с нарушением функции почек и пациентам, которым проводят сеансы гемодиализа, начальную коррекцию дозы проводить не нужно.
Применение у пациентов с нарушением функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени в анамнезе следует рассмотреть вопрос о назначении препарата в меньшей дозе. Нет опыта лечения пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени, поэтому лозартан противопоказан этой группе пациентов.
Применение у детей. Данные по эффективности и безопасности применения лозартана у детей 6–18 лет для лечения АГ ограничены. Также имеется мало данных о фармакокинетике у детей с АГ в возрасте от 1 мес.
Для детей, которые могут глотать таблетки и у которых масса тела >20 кг и <50 кг, рекомендуемая доза составляет 25 мг 1 раз в сутки. В исключительных случаях дозу можно увеличить до максимальной — 50 мг 1 раз в сутки. Дозу следует корригировать в зависимости от влияния на уровень АД.
У пациентов с массой тела >50 кг обычно разовая доза составляет 50 мг 1 раз в сутки. В исключительных случаях дозу можно повысить до максимальной —100 мг 1 раз в сутки. Применение доз, превышающих 1,4 мг/кг (или 100 мг) в сутки, у детей не изучалось. Лозартан не рекомендован для применения у детей до 6 лет, поскольку данных по применению препарата у этой группы пациентов недостаточно.
Препарат не рекомендуется назначать детям со скоростью клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2, поскольку нет соответствующих данных по применению. Лозартан также не рекомендуется для применения у детей с нарушением функции печени.
Применение у пациентов пожилого возраста. Как правило, нет необходимости в коррекции начальной дозы для пациентов пожилого возраста, хотя следует учитывать возможность назначения препарата в начальной дозе 25 мг пациентам старше 75 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к лозартану или любому другому компоненту препарата.
Беременные или женщины, планирующие забеременеть (см. Применение в период беременности и кормления грудью). Тяжелые нарушения функции печени. Одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
побочной реакцией, о которой часто сообщалось в клинических исследованиях, было головокружение.
Частота побочных реакций, указанных ниже: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно определить по имеющимся данным).
АГ
Со стороны нервной системы: часто — головокружение, вертиго; нечасто — сонливость, головная боль, бессонница, мышечные судороги.
Со стороны сердца: нечасто — пальпитация, стенокардия, тахикардия.
Со стороны сосудистой системы: нечасто — симптоматическая артериальная гипотензия (особенно у пациентов с внутрисосудистой дегидратацией, например с тяжелой сердечной недостаточностью или при лечении диуретиками в высоких дозах), дозозависимый ортостатический эффект.
Со стороны пищеварительного тракта: нечасто — боль в животе, диспепсия, стойкий запор.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — кашель, насморк, синусит, фарингит, инфекция верхних дыхательных путей.
Общее состояние и нарушения, связанные со способом применения препарата: нечасто — астения, слабость, отеки, сыпь.
Лабораторные показатели
В контролируемых клинических исследованиях клинически значимые изменения стандартных лабораторных показателей редко были связаны с применением таблеток лозартана. Уровень АлАТ повышался редко и обычно нормализовался после отмены препарата. Гиперкалиемия (уровень калия в сыворотке крови >5,5 ммоль/л) наблюдалась у 1,5% пациентов с АГ.
Пациенты с гипертрофией левого желудочка сердца
Со стороны нервной системы: часто — головокружение.
Со стороны органа слуха и равновесия: часто — вертиго.
Общее состояние и нарушения, связанные со способом применения препарата: часто — астения/слабость.
Хроническая сердечная недостаточность
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль; редко — парестезии.
Со стороны сердца: редко — синкопе, фибрилляция предсердий, инсульт.
Со стороны сосудистой системы: нечасто — артериальная гипотензия, включая ортостатическую гипотензию.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: нечасто — диспноэ.
Со стороны пищеварительного тракта: нечасто — диарея, тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — крапивница, зуд, сыпь.
Общее состояние и нарушения, связанные со способом применения препарата: нечасто — астения/слабость.
Лабораторные показатели: нечасто — повышение уровня мочевины, креатинина в сыворотке крови и калия в сыворотке крови.
АГ и сахарный диабет II типа, сопровождающиеся заболеванием почек
Со стороны нервной системы: часто — головокружение.
Со стороны сосудистой системы: часто — артериальная гипотензия.
Общее состояние и нарушения, связанные со способом применения препарата: часто — астения/слабость.
Лабораторные показатели: часто — гипогликемия, гиперкалиемия.
Следующие побочные реакции возникали чаще у пациентов, принимавших лозартан, чем у пациентов группы плацебо:
со стороны крови и лимфатической системы: неизвестно — анемия.
Со стороны сердца: неизвестно — синкопе, пальпитация.
Со стороны сосудистой системы: неизвестно — ортостатическая артериальная гипотензия.
Со стороны пищеварительного тракта: неизвестно — диарея.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: неизвестно — боль в спине.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: неизвестно — инфекции мочевыводящих путей.
Общее состояние и нарушения, связанные со способом применения препарата: неизвестно — гриппоподобные симптомы.
Лабораторные показатели: у пациентов с сахарным диабетом II типа и нефропатией, получавших таблетки лозартана, возникла гиперкалиемия >5,5 мЭкв/л по сравнению с пациентами группы плацебо.
Постмаркетинговое наблюдение
На протяжении постмаркетингового наблюдения сообщалось о следующих побочных явлениях:
со стороны крови и лимфатической системы: неизвестно — анемия, тромбоцитопения.
Со стороны органа слуха и лабиринта: неизвестно — звон в ушах.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности (анафилактические реакции, ангионевротический отек, включая отек гортани и голосовой щели, что приводит к обструкции дыхательных путей и/или отеку лица, губ, глотки и/или языка; у некоторых пациентов в анамнезе был ангионевротический отек, что связано с применением других лекарственных средств, в том числе ингибиторов АПФ; васкулит, включая пурпуру Шенляйна — Геноха.
Со стороны нервной системы: неизвестно — мигрень, дисгевзия.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: неизвестно — кашель.
Со стороны пищеварительного тракта: неизвестно — диарея, панкреатит, рвота.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатит; неизвестно — нарушение функции печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: неизвестно — крапивница, зуд, сыпь, фотосенсибилизация, эритродермия.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: неизвестно — миалгия, артралгия, рабдомиолиз.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: неизвестно — эректильная дисфункция/импотенция.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: как о следствии ингибирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы сообщалось об изменениях функции почек, включая почечную недостаточность у пациентов группы риска; такие изменения могут быть обратимыми при прекращении лечения.
Психические нарушения: неизвестно — депрессия.
Лабораторные показатели: неизвестно — гипонатриемия.
Дети. Профиль побочных реакций у детей подобен профилю у взрослых пациентов. Данные о побочных реакциях у детей ограничены.
Особые указания
ангионевротический отек. Возможно возникновение ангионевротического отека. Следует часто контролировать состояние пациентов с ангионевротическим отеком (отек лица, губ, горла и/или языка) в анамнезе.
Артериальная гипотензия и водно-электролитный дисбаланс. Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после применения первой дозы препарата или после повышения дозы, может возникать у пациентов со сниженным ОЦК или дефицитом натрия, вызванными применением сильных диуретиков, диетическим ограничением потребления соли, диареей или рвотой. Такие состояния требуют коррекции перед началом лечения Лористой или снижения начальной дозы препарата. Такие же рекомендации касаются детей от 6 лет.
Электролитный дисбаланс. Электролитный дисбаланс часто отмечается у пациентов с нарушением функции почек (с сахарным диабетом или без него), что следует принимать во внимание. В клиническом исследовании с участием больных сахарным диабетом II типа и с нефропатией частота возникновения гиперкалиемии была выше при лечении лозартаном по сравнению с группой плацебо. Поэтому следует регулярно контролировать концентрацию калия в плазме крови и показатели клиренса креатинина, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью и клиренсом креатинина 30–50 мл/мин.
Не рекомендовано одновременное применение лозартана и калийсберегающих диуретиков, добавок, содержащих калий, заменителей соли, содержащих калий.
Нарушение функции печени. Основываясь на фармакокинетических данных, указывающих на существенное повышение концентрации лозартана в плазме крови больных циррозом печени, следует рассмотреть вопрос о снижении дозы для пациентов с наличием в анамнезе нарушений функции печени. Нет опыта терапевтического применения лозартана у больных с тяжелыми нарушениями функции печени, поэтому лозартан нельзя принимать таким пациентам.
Лозартан не рекомендован для применения у детей с нарушениями функции печени.
Нарушение функции почек. Сообщалось о возникновении изменений функции почек, включая почечную недостаточность, которые связывали с подавлением ренин-ангиотензиновой системы (особенно у пациентов с зависимостью функции почек от системы ренин-ангиотензин-альдостерон, то есть пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью или с уже существующими нарушениями функции почек).
Препараты, влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, могут вызывать повышение уровня мочевины и креатинина сыворотки крови у больных с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки. Эти изменения в функции почек могут быть обратимы после прекращения терапии. Лозартан следует с осторожностью применять у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.
Применение у детей с нарушениями функции почек. Лозартан не рекомендован для применения у детей со скоростью клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2, поскольку нет соответствующих данных по применению.
В течение периода применения лозартана следует регулярно контролировать функцию почек, поскольку возможно ее ухудшение. Особенно это касается ситуаций, когда лозартан применяют при наличии других патологических состояний (лихорадка, дегидратация), которые могут влиять на функцию почек.
Одновременное применение лозартана и ингибиторов АПФ ухудшает функцию почек, поэтому такая комбинация не рекомендуется.
Трансплантация почки. Нет опыта относительно безопасности применения препарата у пациентов, которым недавно проведена трансплантация почки.
Первичный гиперальдостеронизм. У пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, как правило, не наблюдается эффекта при применении антигипертензивных препаратов, действующих путем угнетения ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому Лориста не рекомендована для этой группы пациентов.
Заболевания коронарных артерий и цереброваскулярные заболевания. Как и при применении других антигипертензивных препаратов, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемическими заболеваниями коронарных артерий и цереброваскулярными заболеваниями может привести к развитию инфаркта миокарда или инсульта.
Сердечная недостаточность. Как и при применении других препаратов, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, у пациентов с сердечной недостаточностью с нарушением функции почек или без него существует риск развития тяжелой артериальной гипотензии и (часто острого) нарушения функции почек. Нет достаточного терапевтического опыта применения лозартана у больных с сердечной недостаточностью и сопутствующим тяжелым нарушением функции почек, тяжелой сердечной недостаточностью (класс IV по классификации NYHA), а также сердечной недостаточностью и симптоматической, опасной для жизни, аритмией. Поэтому лозартан следует применять с осторожностью у такой группы пациентов. Следует с осторожностью одновременно применять комбинацию лозартана с блокаторами β-адренорецепторов.
Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других вазодилататоров, с особой осторожностью назначают препарат пациентам со стенозом аортального или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Беременность. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА II) не следует начинать во время беременности. За исключением случаев, когда продолжение терапии АРА II считается необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует назначить альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности по применению в период беременности. Если диагностирована беременность, лечение АРА II следует немедленно прекратить и, если необходимо, следует начать альтернативное лечение.
Другие предупреждения и предостережения. Как установлено относительно ингибиторов АПФ, лозартан и другие антагонисты ангиотензина менее эффективны в снижении АД у пациентов негроидной расы, чем у других пациентов, возможно, из-за низкой активности ренина в этой группе пациентов с АГ.
Особая информация о некоторых вспомогательных веществах. Лориста содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует применять этот препарат.
Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). При одновременном применении алискирена и антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ повышается риск артериальной гипотензии, гиперкалиемии и изменения функции почек, включая ОПН. В связи с двойной блокадой РААС одновременное применение алискирена и антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В случае крайней необходимости двойной блокады РААС следует тщательно контролировать функцию почек, уровень электролитов в крови и АД. Не следует одновременно применять антагонисты рецепторов ангиотензина II и ингибиторы АПФ у пациентов с сахарным диабетом.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Препарат противопоказано применять у беременных или женщин, планирующих беременность. Если во время лечения подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных. Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного воздействия вследствие применения ингибиторов АПФ в течение I триместра беременности не убедительны, однако небольшой рост риска не исключен. Поскольку нет контролируемых эпидемиологических данных относительно риска применения АРА II, подобные риски могут существовать и для этого класса препаратов. За исключением случаев, когда продолжение терапии АРА II считается необходимым, пациенткам, которые планируют беременность, следует назначить альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности по применению в период беременности. Если диагностирована беременность, лечение АРА II следует немедленно прекратить и, если необходимо, следует начать альтернативное лечение.
Известно, что применение АРА II в течение II и III триместра беременности вызывает появление фетотоксических явлений (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и проявлений неонатальной токсичности (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).
Если в течение II триместра беременности применялись АРА II, рекомендуется провести УЗИ для проверки функции почек и состояния костей черепа.
Состояние новорожденных, матери которых применяли АРА II, следует часто проверять относительно развития артериальной гипотензии.
Период кормления грудью. Поскольку нет информации относительно применения лозартана в период кормления грудью, не рекомендуется назначать препарат в этот период. Желательно альтернативное лечение препаратами с лучше изученным профилем безопасности относительно применения в период кормления грудью, особенно новорожденных или недоношенных детей.
Дети. Лозартан не рекомендуется для применения у детей до 6 лет, поскольку в этой группе пациентов данные являются ограниченными.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами
Не проводились исследования о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Однако следует помнить о возможности развития таких побочных реакций, как головокружение и сонливость, особенно в начале лечения и при повышении дозы препарата.
Взаимодействия
другие антигипертензивные препараты могут усиливать гипотензивный эффект лозартана. К другим препаратам, которые могут вызвать гипотензию, относятся трициклические антидепрессанты, антипсихотические средства, баклофен, амифостин. Основным или побочным эффектом одновременного применения этих препаратов с гипотензивными средствами может быть повышение риска возникновения артериальной гипотензии.
Лозартан метаболизируется преимущественно с участием системы цитохрома P450 (CYP) 2C9 с образованием активного метаболита карбоксильной кислоты. В клинических исследованиях было установлено, что флуконазол (ингибитор CYP 2C9) снижает экспозицию активного метаболита примерно на 50%. Установлено, что одновременное применение лозартана и рифампицина (индуктора ферментов метаболизма) приводит к снижению на 40% концентрации активного метаболита в плазме крови.
Клиническое значение этого эффекта неизвестно. Нет различий в экспозиции при одновременном применении лозартана и флувастатина (слабого ингибитора CYP 2C9).
Так же, как и при применении других препаратов, которые блокируют ангиотензин II или его эффекты, одновременное применение препаратов, задерживающих калий в организме (например калийсберегающих диуретиков: спиронолактона, триамтерена, амилорида) или повышающих уровень калия (например гепарин), или добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием, может привести к повышению уровня калия в сыворотке крови. Одновременное применение таких средств не рекомендуется.
Об обратимом повышении концентрации лития в сыворотке крови и возникновении токсических проявлений сообщалось при одновременном применении лития с ингибиторами АПФ. Также очень редко сообщалось о таких проявлениях при применении АРА II. Одновременное лечение препаратами лития и лозартаном следует проводить с осторожностью. Если применение такой комбинации считается необходимым, рекомендуется проверять уровень лития в сыворотке крови в течение комбинированного лечения.
При одновременном применении АРА II и НПВП (например селективных ингибиторов ЦОГ-2, ацетилсалициловой кислоты в дозах, оказывающих противовоспалительное действие, неселективных НПВП) может ослабляться антигипертензивный эффект. Одновременное применение антагонистов ангиотензина II или диуретиков с НПВП может приводить к повышению риска нарушений функции почек, включая возможное развитие ОПН, а также повышению уровня калия в сыворотке крови, особенно у пациентов с существующим нарушением функции почек. Такую комбинацию следует назначать с осторожностью, особенно пациентам пожилого возраста. Пациентам следует проводить соответствующую дегидратацию, также следует рассмотреть вопросы мониторинга функции почек после начала одновременного применения препаратов и периодически в процессе лечения.
Исследования показали, что в результате двойной блокады РААС при одновременном применении ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышается риск побочных реакций, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и изменения функции почек, включая ОПН по сравнению с применением одного агента РААС (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Передозировка
симптомы. Существуют ограниченные данные о передозировке лозартаном. В зависимости от степени интоксикации могут появляться такие симптомы, как артериальная гипотензия, тахикардия, возможна брадикардия.
Лечение. Лечебные мероприятия зависят от продолжительности времени, прошедшего после приема препарата, характера и тяжести симптомов. Приоритетной мерой должна быть стабилизация функции сердечно-сосудистой системы. После пероральной передозировки показано применение активированного угля в соответствующей дозе. Рекомендованными мерами является стимуляция рвоты и промывание желудка. Позже следует часто контролировать основные показатели жизнедеятельности организма и корригировать их при необходимости. Лозартан и активные метаболиты не удаляются при гемодиализе.
Условия хранения
при температуре до 30 °С.