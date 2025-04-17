Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
701,70
Экономия при брони: -25,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,45
Экономия при брони: -8,74 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
689,40
Экономия при брони: -20,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
296,60
Экономия при брони: -6,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
290,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
688,30
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
206,55
Экономия при брони: -13,51 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
690,70
Экономия при брони: -44,38 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,40
Экономия при брони: -1,40 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
684,80
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
328,21
Экономия при брони: -18,74 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
721,45
Экономия при брони: -38,52 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,40
Экономия при брони: -1,40 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
305,20
Экономия при брони: -12,54 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,12
Экономия при брони: -19,90 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
315,55
Экономия при брони: -12,16 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,40
Экономия при брони: -1,40 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,53
Экономия при брони: -14,21 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
456,44
Экономия при брони: -19,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
319,33
Экономия при брони: -19,29 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
217,41
Экономия при брони: -14,33 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
453,35
Экономия при брони: -32,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto