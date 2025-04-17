Киев
Лориста® (Lorista)

Лориста® (Lorista)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
290,00 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
701,70
Экономия при брони: -25,90 грн
675,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
279,50 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
693,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,45
Экономия при брони: -8,74 грн
282,71 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
689,40
Экономия при брони: -20,68 грн
668,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,66 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
260,53 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
659,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
296,60
Экономия при брони: -6,60 грн
290,00 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
225,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
79,02 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
290,30
Экономия при брони: -0,30 грн
290,00 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
688,30
Экономия при брони: -12,60 грн
675,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
206,55
Экономия при брони: -13,51 грн
193,05 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
690,70
Экономия при брони: -44,38 грн
646,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,40
Экономия при брони: -1,40 грн
290,00 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
684,80
Экономия при брони: -9,10 грн
675,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
300,99 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
613,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
328,21
Экономия при брони: -18,74 грн
309,47 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
721,45
Экономия при брони: -38,52 грн
682,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
280,23 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
610,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,40
Экономия при брони: -1,40 грн
290,00 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
450,69 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
271,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
305,20
Экономия при брони: -12,54 грн
292,66 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,12
Экономия при брони: -19,90 грн
310,22 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
315,55
Экономия при брони: -12,16 грн
303,39 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,40
Экономия при брони: -1,40 грн
290,00 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
600,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
296,94 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
620,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,53
Экономия при брони: -14,21 грн
295,32 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
456,44
Экономия при брони: -19,36 грн
437,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
244,05 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
253,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
319,33
Экономия при брони: -19,29 грн
300,04 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
217,41
Экономия при брони: -14,33 грн
203,09 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
453,35
Экономия при брони: -32,54 грн
420,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
243,74 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
282,00 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
617,18 грн
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