Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
303,00
Экономия при брони: -10,26 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
697,86
Экономия при брони: -22,69 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
325,22
Экономия при брони: -18,15 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
711,99
Экономия при брони: -40,23 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
696,30
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
306,58
Экономия при брони: -16,12 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
702,96
Экономия при брони: -48,72 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
206,31
Экономия при брони: -13,03 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
331,16
Экономия при брони: -20,91 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
709,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
603,28
Экономия при брони: -2,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
293,60
Экономия при брони: -0,70 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
684,10
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,05
Экономия при брони: -23,02 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
315,83
Экономия при брони: -21,79 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
293,04
Экономия при брони: -18,03 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
300,52
Экономия при брони: -17,47 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
702,08
Экономия при брони: -74,47 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,83
Экономия при брони: -12,49 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,60 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
710,20
Экономия при брони: -36,97 грн