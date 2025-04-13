Киев (адрес не указан)
Доступно в 831 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,80 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
177,96
Экономия при брони: -13,92 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
317,42
Экономия при брони: -14,47 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,80 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
703,01
Экономия при брони: -29,28 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,30
Экономия при брони: -25,85 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
308,17
Экономия при брони: -18,13 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,86
Экономия при брони: -18,47 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
693,92
Экономия при брони: -38,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
294,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,80 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto