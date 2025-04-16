Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,20 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,20 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
299,40
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,35
Экономия при брони: -15,82 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,31
Экономия при брони: -37,88 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
703,30
Экономия при брони: -38,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,33
Экономия при брони: -7,23 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
684,01
Экономия при брони: -52,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,20 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
220,60
Экономия при брони: -10,61 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
737,44
Экономия при брони: -36,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,91
Экономия при брони: -15,93 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,41
Экономия при брони: -37,75 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
684,48
Экономия при брони: -47,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
325,63
Экономия при брони: -20,68 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,20 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
726,11
Экономия при брони: -37,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,88
Экономия при брони: -35,41 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,62
Экономия при брони: -16,26 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
681,63
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
303,60
Экономия при брони: -10,10 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,20 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,43
Экономия при брони: -36,32 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
327,72
Экономия при брони: -13,87 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
733,02
Экономия при брони: -68,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
328,04
Экономия при брони: -27,49 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,20 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
693,32
Экономия при брони: -27,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,20 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
708,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,07
Экономия при брони: -21,78 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
335,20
Экономия при брони: -34,65 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
701,08
Экономия при брони: -37,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
290,60
Экономия при брони: -13,08 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,81
Экономия при брони: -21,52 грн
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
693,86
Экономия при брони: -28,41 грн