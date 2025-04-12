нельзя допускать попадания препарата в глаза. Не следует наносить крем на кожу вокруг глаз. С целью повышения эффективности терапии возможно использование окклюзионных повязок, однако при этом необходимо иметь в виду возможность развития системного действия. Системная абсорбция бетаметазона повышается при применении крема в течение длительного времени, на большой поверхности тела, а также при лечении детей.

В связи с тем, что не была установлена безопасность применения местных ГКС у беременных, назначение лекарственных средств этой группы в период беременности оправдано только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

В период беременности препараты этой группы не следует использовать в больших дозах или продолжительное время.

Так как не выяснено, может ли системная абсорбция при местном применении ГКС вызвать появление их определяемых концентраций в грудном молоке, следует принять решение либо о прекращении кормления грудью, либо о прекращении применения препарата, учитывая необходимость его применения для матери.