Мезодерм (Mesoderm)
Мезодерм инструкция по применению
Состав
Содержит бетаметазон в форме валерата.
Бетаметазон - 0,1 %
Фармакологические свойства
бетаметазон — синтетический ГКС, оказывающий противовоспалительное, противоаллергическое и противозудное действие. При местном применении суживает сосуды, снимает зуд, снижает выделение медиаторов воспаления (из эозинофильных гранулоцитов и тучных клеток), интерлейкинов- 1 и -2, гамма-интерферона (из лимфоцитов и макрофагов), тормозит активность гиалуронидазы и уменьшает проницаемость сосудистых стенок. Взаимодействует со специфическими рецепторами в цитоплазме клеток, стимулирует синтез мРНК, индуцирующей образование белков, в том числе липокортина. Липокортин угнетает фосфолипазу А2, блокирует высвобождение арахидоновой кислоты и биосинтез эндоперекисей, простагландинов, лейкотриенов (способствующих развитию воспаления, аллергии и других патологических процессов). Кремовая основа обеспечивает смягчающее и увлажняющее действие.
Бетаметазон как фторированный кортикостероид очень ограниченно всасывается в системный кровоток через кожу. При местной аппликации интенсивность абсорбции зависит от состояния эпидермального барьера (воспаление и кожные заболевания повышают всасывание). При нанесении крема на обширные участки кожи, а также при применении окклюзионных повязок возможно увеличение системной абсорбции препарата. Связывается с белками плазмы крови. Легко проникает через гистогематические барьеры, включая плацентарный. Биотрансформируется преимущественно в печени, образующиеся метаболиты неактивны. Экскретируется почками; частично выводится с грудным молоком.
Показания Мезодерм
препарат применяют для лечения: экземы различных форм и локализации; псориаза; нейродермитов; дерматита (контактного, себорейного, солнечного, эксфолиативного, радиационного, интертригинозного); аногенитального зуда; старческого зуда. Применяют также как дополнение к системной глюкокортикоидной терапии при генерализованной эритродермии.
Применение Мезодерм
крем применяют местно. Дозу препарата устанавливают индивидуально, так как она зависит от площади пораженного участка. Крем необходимо наносить на пораженный участок тонким слоем 2 раза в сутки, осторожно втирая в кожу. После достижения клинического улучшения частота применения препарата может быть уменьшена до 1 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется ликвидацией воспалительного процесса, прекращением зуда, очищением кожи; длительность курса лечения зависит от вида и тяжести течения заболевания, определяется врачом и обычно составляет 1–2 нед, но не более 3 нед; между повторными курсами необходим перерыв не менее 20 дней. Курс лечения у детей и пациентов с поражением лица должен составлять не более 5 дней.
У детей следует применять с осторожностью, не рекомендуется применение препарата на обширных участках тела, а также использование окклюзионных повязок.
Противопоказания
препарат не следует применять при:
первичных вирусных, грибковых и бактериальных поражениях кожи, туберкулезе кожи, кожных проявлениях сифилиса, кожных реакциях после вакцинации, угревой сыпи, индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.
Побочные эффекты
препарат обычно хорошо переносится; при правильном применении побочные эффекты возникают редко, однако возможны жжение, зуд, раздражение, фолликулит, гипертрихоз, угревидные высыпания, гипопигментация, периоральный дерматит. При применении окклюзионных повязок возможно появление мацерации кожи, стрий и потницы.
Особые указания
нельзя допускать попадания препарата в глаза. Не следует наносить крем на кожу вокруг глаз. С целью повышения эффективности терапии возможно использование окклюзионных повязок, однако при этом необходимо иметь в виду возможность развития системного действия. Системная абсорбция бетаметазона повышается при применении крема в течение длительного времени, на большой поверхности тела, а также при лечении детей.
В связи с тем, что не была установлена безопасность применения местных ГКС у беременных, назначение лекарственных средств этой группы в период беременности оправдано только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.
В период беременности препараты этой группы не следует использовать в больших дозах или продолжительное время.
Так как не выяснено, может ли системная абсорбция при местном применении ГКС вызвать появление их определяемых концентраций в грудном молоке, следует принять решение либо о прекращении кормления грудью, либо о прекращении применения препарата, учитывая необходимость его применения для матери.
Взаимодействия
при местном применении препарата не установлено его взаимодействия с другими лекарственными средствами.
Передозировка
чрезмерное и длительное применение препарата на обширной поверхности кожи может привести к проявлению системных эффектов, свойственных ГКС, в частности к угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с развитием вторичной недостаточности надпочечников и появлению симптомов гиперкортицизма, включая синдром Иценко — Кушинга (особенно у детей). Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °С. Срок годности — 2 года.