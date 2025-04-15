Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,10
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 11
3.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 172
3.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,10
Экономия при брони: -10,70 грн
Любисток
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Подорожник
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 30 мин
Городок, ул. Перемышльская, 2
27.4 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,68
Экономия при брони: -0,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
62.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Мостиска, пл. Рынок, 15
62.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 10/6
65.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
65.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Стрый, пл. Рынок, 35
66.0 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/2
66.0 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"