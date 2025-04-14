Киев
Мезодерм (Mesoderm)

Мезодерм (Mesoderm)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 11 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 37
3.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,39 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,84 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,15 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
5.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,40
Экономия при брони: -1,70 грн
91,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,40
Экономия при брони: -1,70 грн
91,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 72
12.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,40
Экономия при брони: -1,70 грн
91,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
12.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,70 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
109.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
129.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
153.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
173.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Балта, ул. Любомирская, 187/3
180.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,70 грн
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