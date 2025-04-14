Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Европейская, 37
3.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Сегедская, 13
5.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,40
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,40
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
12.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,40
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Марсельская, 60
12.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Аптека оптовых цен
Татарбунары, ул. Тура, 15
109.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
129.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
153.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
173.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Балта, ул. Любомирская, 187/3
180.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"