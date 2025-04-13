Киев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
3.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
4.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,08
Экономия при брони: -3,21 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
4.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
4.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека tas
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
5.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"