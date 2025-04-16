Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,80
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
12.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"