Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,28
Экономия при брони: -3,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Летки, ул. Шевченко, 74-А
95.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Здорова родина
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-А
116.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,00
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Мезодерм крем 0.1 % туба 30 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"