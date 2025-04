фармакодинамика. На молекулярном уровне эффекты такролимуса предопределяются связыванием с цитозольным белком (FKBP12), отвечающим за внутриклеточную кумуляцию препарата. Комплекс FKBP12-такролимус специфически и конкурентно связывается с кальциневрином и ингибирует его, что приводит к кальцийзависимому ингибированию Т-клеточных сигнальных путей трансдукции, таким образом предотвращает транскрипцию дискретной группы лимфокинных генов.

Такролимус представляет собой высокоактивное иммуносупрессивное вещество, угнетающее формирование цитотоксических лимфоцитов, которые в основном отвечают за отторжение трансплантата, снижают активацию Т-клеток, зависимую от Т-хелперов пролиферацию В-клеток, а также формирование лимфокинов (таких как интерлейкины-2, -3 и γ-интерферон), экспрессию рецептора интерлейкина-2.

Фармакокинетика. Абсорбция. Капсулы такролимуса абсорбируются в ЖКТ.

С maх такролимуса достигает пика (Т maх ) приблизительно через 1–3 ч. У некоторых пациентов препарат абсорбируется на протяжении длительного периода, достигая относительно равномерного профиля абсорбции.

Биодоступность такролимуса при приеме внутрь составляет в среднем 20–25%.

После перорального применения (0,3 мг/кг/сут) препарата у пациентов с трансплантатом печени у большинства больных равновесные концентрации достигались на протяжении 3 дней.

У здоровых добровольцев показано, что препараты Програф по 0,5 мг, Програф по 1 мг и Програф по 5 мг биоэквивалентны при применении их в эквивалентных дозах.

Скорость и степень всасывания такролимуса выше при приеме препарата натощак. При одновременном применении с пищей снижалась скорость и степень абсорбции такролимуса, что наиболее выражено после приема пищи с высоким содержанием жира. Влияние пищи с высоким содержанием углеводов менее выражено.

У пациентов с трансплантатом печени в стабильном состоянии биодоступность Прографа снижалась при пероральном применении препарата после употребления пищи с умеренным содержанием жира. Было отмечено также уменьшение AUC (27%), С maх (50%) и повышение Т maх (173%) в неразведенной крови. В исследовании пациентов с трансплантатом почек в стабильном состоянии при пероральном применении препарата Програф сразу после стандартного легкого завтрака влияние на биодоступность менее выражено. Было отмечено уменьшение AUC (2–12%), снижение C maх (15–38%) и увеличение t maх (38–80%) в неразведенной крови.

Выделение желчи не влияет на абсорбцию препарата Програф.

Отмечается значительная корреляция между AUC и минимальными уровнями препарата в неразведенной крови при достижении равновесного состояния, в связи с чем мониторинг минимальных уровней препарата в неразведенной крови может помочь в адекватной оценке системного влияния препарата.

Распределение. Характер распределения такролимуса после в/в введения можно описать как двухфазный. В системном кровотоке такролимус в значительной мере связывается с эритроцитами. Соотношение неразведенная кровь/концентрация в плазме крови составляет 20:1. В плазме крови препарат в значительной степени связывается с белками (>98,8%), в основном с сывороточными альбумином и α 1 -кислым гликопротеином.

Такролимус широко распространяется в организме. Равновесный объем распределения (на основе концентрации в плазме крови) — 1300 л (здоровые добровольцы). Соответствующий показатель на основе неразведенной крови — 47,6 л.

Такролимус — вещество с низким уровнем клиренса. У здоровых добровольцев среднее значение общего клиренса, который оценивается по концентрации препарата в неразведенной крови, — 2,25 л/ч. У взрослых пациентов с трансплантатом печени и почек значение этого параметра — 4,1 и 6,7 л/ч соответственно. У детей с трансплантатом печени значения общего клиренса в 2 раза выше, чем у взрослых больных с трансплантатом печени.

Следует принять во внимание такие факторы, приводящие к повышенному клиренсу: низкий уровень гематокрита и белка (приводят к повышению уровня несвязанной фракции такролимуса) или повышение метаболизма вследствие приема кортикостероидов.

Т ½ такролимуса продолжительный и изменчивый. У здоровых добровольцев среднее значение Т ½ из неразведенной крови — 43 ч. У взрослых пациентов и детей с трансплантатом печени Т ½ в среднем составляет 11,7 и 12,4 ч соответственно по сравнению с 15,6 ч у взрослых пациентов с трансплантатом почки.

У пациентов с трансплантатом повышение клиренса препарата приводит к уменьшению Т ½ .

Метаболизм. Такролимус метаболизируется в печени цитохромом Р450 3А4. В значительной степени — в кишечнике.

Установлено несколько метаболитов. При применении in vitro выявлено, что только один метаболит имеет важную иммуносупрессивную активность. Другие обладают слабой или нулевой активностью. В системном кровообращения выявляют только один метаболит в низкой концентрации. Таким образом, метаболиты не влияют на фармакологическую активность такролимуса.

Элиминация. После перорального введения такролимуса, меченного 14С изотопом, большая часть радиоактивно меченного препарата выводилась с калом. Около 2% — с мочой. Менее 1% неизмененного такролимуса было отмечено в моче и кале. Это указывает на то, что такролимус практически полностью метаболизируется до элиминации. Основной путь элиминации — желчь.

Концентрат для приготовления р-ра для в/в введения

Распределение. Характер распределения такролимуса после в/в введения можно описать как двухфазный.

В системном кровотоке такролимус в значительной степени связывается с эритроцитами. Соотношение распределения в неразведенной крови/плазменных концентраций составляет примерно 20:1. В плазме крови препарат в значительной степени связывается с белками (>98,8%), в основном с сывороточными альбумином и α 1 -кислым гликопротеином.

Такролимус широко распределяется в организме. Равновесный объем распределения на основании плазменных концентраций составляет примерно 1300 л (здоровые добровольцы). Соответствующий показатель на основании неразведенной крови в среднем составляет 47,6 л.

Такролимус — препарат с низким уровнем клиренса. У здоровых добровольцев среднее значение общего клиренса, который оценивается по концентрациям препарата в неразведенной крови, составляет 2,25 л/ч. У взрослых пациентов с трансплантатом печени и почек значение этого параметра достигает 4,1 и 6,7 л/ч соответственно. У взрослых с трансплантатом печени значение общего клиренса примерно в 2 раза выше, чем у взрослых больных с трансплантатом печени.

Т ½ такролимуса является продолжительным. У здоровых добровольцев среднее значение Т ½ из неразведенной крови составляет примерно 43 ч. У взрослых пациентов и детей с трансплантатом печени Т ½ в среднем составляет 11,7 и 12,4 ч соответственно по сравнению с 15,6 ч у взрослых пациентов с трансплантатом почек.

Метаболизм. При использовании in vitro-моделей выявлены 8 метаболитов, среди которых только один имеет существенную иммуносупрессивную активность.

Такролимус в значительной степени метаболизируется печеночным микросомальным цитохрома CYP 3A4.

Выведение. После введения такролимуса, обозначенного 14С изотопом, большая часть радиоактивно меченного препарата выводилась с калом. Примерно 2% — с мочой. Менее 1% неизмененного такролимуса выявлено в моче и кале, что указывает на то, что такролимус практически полностью метаболизируется до элиминации. Основным путем элиминации является желчь.